﻿Pilze sammeln in der Region Leipzig – der Überblick zu den besten Stellen

Endlich geht‘s wieder los! So startet die LVZ mit RB Leipzig in die Bundesliga-Saison

RB Leipzig nimmt mit dem Gastspiel bei Bayer 04 Leverkusen seine achte Saison in der Bundesliga in Angriff. Die Ziele sind, wie immer, ehrgeizig. „Wir wollen jeden Gegner schlagen“, sagt Coach Marco Rose. Auch die LVZ geht mit RB in die neue Spielzeit. Antje Henselin-Rudolph erklärt, was sich ändert.