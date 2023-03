Diese Pizzeria an der Karl-Heine-Straße ist ein Unikat: Während in den meisten einschlägigen Lokalen die Zahl der Pizzen unendlich scheint, passt im „Capa“ das komplette Angebot auf eine Karte im A-4-Format. Diese Exklusivität schmeckt man. Ein Gastrotest.

Das „Capra“ an der Karl-Heine-Straße: So schmeckt die Pizza aus Sauerteig

LVZ-Gastrotest in Leipzig

Leipzig. Es gibt immer eine „Pizza der Woche“ – plus zehn Varianten. Darunter sechs „Rote“ mit Tomaten (aus San Marzano, wie Dosen vor dem Küchenbereich bestätigen) und vier „Weiße“ mit Mozzarella oder Ziegenkäse. An eben diese Zutat lehnt sich wohl auch der Name Capra an, zu Deutsch Ziege. Neben den Standards Margherita und Salami fallen vor allem eigene, recht raffinierte Varianten auf.

Das Besondere an allen ist der Boden aus Sauerteig. Er gibt jeder ein besonders Aroma und liegt trotz der stattlichen Größe nicht wie Stein im Magen. So erlebt bei der weißen Capra – belegt mit Ziegenkäsecreme, Ziegenkäse, gedörrten Aprikosen, Salbei und Mandeln. Die Kombination gefällt, weil weder die Süße der getrockneten Früchte noch der fein-säuerliche Käse dominiert.

Während des Backens entstehen am hohen Rand knusprige Blasen, die zum Teil zwar recht dunkel scheinen, aber gerade deshalb ihren Teil zum Geschmack beitragen. Typisch handgemacht eben – so wie auch die Versionen Calzone, Parmigiana (mit Tomaten, Auberginen, Miso und Knoblauchcreme) oder Nduja, die dank dieser pikanten Salami sehr herzhaft schmeckt. Veganer dürften an der Marinara ihre Freude haben, die mit Tomaten, Knoblauch, Olivenöl und Oregano auskommt.

Im „Capra“ gibt es immer eine „Pizza der Woche“ – plus zehn Varianten. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Als Vorspeisen gibt es übrigens fermentiertes Gemüse, an diesem Abend echt sauren Rettich, dunkle Oliven oder Focaccia mit Knoblauch und Pesto. Als Dessert steht hausgemachtes Tiramisu dabei – vegan oder klassisch.

„Capra“ in Leipzig: Erfahrung mit Craftbeer, Spätis, Fermentation

Nach dem erfreulichen Besuch wächst die Neugier auf die Macher hinter den Kulissen. Es ist ein Trio bekannter Namen aus der Leipziger Gastro-Szene: Jann von der Brelie, Simon Frank und Michael Bauß – drei miteinander liierte Familienbetriebe, die Lust auf Pizza hatten.

Die Partnerschaft funktioniert schon einige Jahre – nicht zuletzt, weil alle gemeinsame Interessen verbinden und die Aufgaben klar verteilt sind. Neben der Craftbeer-Marke Weiße Elster kümmert man sich um die Ahoi Kiezkontore. Außerdem zusammen fermentiert, was sich an Lebensmitteln nur irgendwie auf diese Weise haltbar machen lässt. Mit ihrer geballten Erfahrung in Gastronomie, Brauwesen und Handel gründeten die drei für die Pizzeria die Sieben Ziegen GmbH.

Von der Brelie hatte 2015 übrigens die Goldhopfen-Craftbeer-Bar eröffnet und dort das Weiße Elster am Hahn, das auch hier neben dem Capra Pilsener als ungefiltertes Pale Ale oder Radler vom Fass ausgeschenkt wird. Weiße Elster Pilsner gibt’s in der Flasche. Dazu kommen weitere, zum Beispiel alkoholfreie Eigenmarken wie Elsterschorle. Das ganze Programm besteht inklusive der Spirituosen aus vielen regionalen Produkten, die entweder selbst hergestellt oder bei ihnen bekannten Produzenten und Lieferanten eingekauft werden. Die Weine liefert ein Bremer Abfüller, der sie bei naturnah wirtschaftenden Winzern aus europäischen Regionen bezieht, wie Simon Frank versichert.

Chef-Pizzabäcker im „Capra“: Felice Terracciano © Quelle: Eyad Abou Kasem

Chef-Pizzabäcker Felice Terracciano: Erfahrung aus London und Dubai

Nun also Pizza. „Wir haben über 200 Varianten im Kopf – aber mehr als zehn, die immer mal wechseln, bieten wir nicht an“, sagt von der Brelie im Gespräch einige Tage nach dem Besuch. „Die Pizzen werden bei mehr als 400 Grad im zweistufigen, elektrischen Ofen gebacken“, ergänzt Frank.

Die Entscheidung für Weizensauerteig als Basis fiel bewusst, obwohl dessen Teigführung sehr komplex ist. Für „Hege und Pflege“ ist ein Pizzabäcker zuständig: Felice Terracciano. Der Weitgereiste bringt viel Erfahrung mit, darunter aus London und Dubai.

Wenn man hier so sitzt ist es das pure Vergnügen zu sehen, wie quirlig es zugeht. Dabei wirkt der gründlich renovierte Laden ganz einfach. Decken und Wände sind vor allem Weiß. Gut zur Geltung kommen zwei rahmenlos aufgehängte, farbenfrohe Leinwandbilder des Künstlers Gregorio Alvarez.

Familien und Freunde treffen sich zum Abendessen, auch wenn die Holzstühle nicht eben zum langen Verweilen einladen und das helle Licht aus ungekünstelten Leuchten eine Verabredung zum Candle-Light-Dinner ausschließt. „Wer in Ruhe essen will, sollte vor 18 Uhr kommen“, empfiehlt von der Brelie. Aber wer will das schon – jetzt, wo man endlich wieder richtig ausgehen darf?

Dabei wirkt der gründlich renovierte Laden ganz einfach. Decken und Wände sind vor allem Weiß. Gut zur Geltung kommen zwei rahmenlos aufgehängte, farbenfrohe Leinwandbilder des Künstlers Gregorio Alvarez. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Steckbrief „Capra“