﻿Pkw erfasst Fußgängerin in Leipzigs Westen: 75-Jährige schwer verletzt

Erste Duftmarke gesetzt: Was Max Eberl bei RB Leipzig in den Fokus rückt

In den Schweizer Alpen fand Max Eberl das wieder, was er verloren zu haben glaubte: die Freude am Fußball. Die bringt er nun mit zu RB Leipzig. Und will sein Augenmerk hier nicht nur auf Millionen-Transfers legen.