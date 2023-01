﻿Plädoyer im Leipziger Mordfall Jesse L.: Staatsanwältin fordert zwölf Jahre Haft

Für die Staatsanwaltschaft ist klar: Der Mordangeklagte Max D. hat am 11. Januar 2022 seinen Bekannten Jesse L. per Kopfschuss getötet. Die Behörde forderte eine Jugendstrafe, ging aber über das eigentliche Höchstmaß hinaus.

Leipzig. Die Anklagebehörde will sogar mehr als die eigentliche Höchststrafe: Im Prozess um den Mord an dem 19-jährigen Leipziger Jesse L. hat die Staatsanwaltschaft am Montag eine Jugendstrafe von zwölf Jahren Haft für den Angeklagten Max D. (21) gefordert. Weil er zum Tatzeitpunkt noch als Heranwachsender galt und die Jugendgerichtshilfe bei ihm Reifedefizite feststellte, wurde Max D. nach Jugendstrafrecht verurteilt. Die maximale Strafdauer liegt hier bei zehn Jahren Knast. Dies erschien der Staatsanwaltschaft aber als nicht ausreichend. Daher stellte sie die besondere Schwere der Schuld fest, wonach auch für Heranwachsende bis zu 15 Jahre Freiheitsstrafe möglich wären.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kein Deal, sondern ein Hinterhalt

„Die Täterschaft des Angeklagten steht fest“, befand Staatsanwältin Katharina Thieme. Demnach hat Max D. am 11. Januar 2022 gegen 19 Uhr auf einem Feldweg bei Schkeuditz seinen Bekannten Jesse L. per Kopfschuss getötet. Er habe seinem späteren Opfer vorgegaukelt, dass ein Drogendeal vereinbart sei. Jesse L. habe zuvor mehrere Kilogramm Rauschgift bei seinem Großdealer in einem Spätverkauf in Leipzig-Mölkau abgeholt. „Von vornherein war kein Deal geplant, sondern er wollte Jesse in einen Hinterhalt locken“, so Thieme. Der Einsatz einer scharfen Waffe sei für ihn die einzige Möglichkeit gewesen, um den körperlich überlegenen Jesse L. abzuziehen. Der hochverschuldete Max D. habe die Drogen an sich nehmen wollen, um diese selbst zu verkaufen. Drei Kilogramm aus der Beute soll er bereits vertickt haben.

Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft sind die Mordmerkmale der Heimtücke und Habgier erfüllt. Der Angeklagte habe sich zwar umfassend zu den Tatvorwürfen geäußert. Seine Schilderungen, wonach sich der Schuss bei einer Art Unfall gelöst habe, sei jedoch nicht glaubhaft. Dies hatte auch ein Gutachter nach aufwendiger Rekonstruktion des Tatablaufs festgestellt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Plädoyers der Verteidigung und das Urteil sind noch in dieser Woche geplant.