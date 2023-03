Fahrradbesitzer erwischt Diebe auf frischer Tat

Festival „Made by You“ im Juni

Festival „Made by You“ im Juni

Festival „Made by You“ im Juni Festival „Made by You“ im Juni

An Mopeds schrauben, Filme drehen, Erdbeeren kultivieren, 3-D-Drucken: Ein Makerspace, eine besondere Werkstatt, im Kohrener Land eröffnet Perspektiven. Marc Mascheck stellt vor, was in diesem Jahr hier passieren kann.