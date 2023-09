﻿„Wir sind auf dem besten Weg“: Leipzig soll größter Standort für DHL und Post werden

Schkeuditz/Leipzig. Dass Schkeuditz bisweilen der Ruf als „Boom-Stadt“ vorauseilt, kommt nicht von ungefähr. Man kann das schon von den bloßen Zahlen ablesen: Mehr als 21.000 Menschen waren laut Arbeitsagentur 2022 in Schkeuditz sozialversicherungspflichtig beschäftigt – und das bei rund 19.000 Einwohnern. Damit hat die Stadt mehr Arbeitsplätze als Einwohner – als einzige Kommune in Stadt und Landkreis Leipzig sowie Nordsachsen, wie die IHK jüngst schrieb.

Und es gibt Gebäude, die sinnbildlich für die Entwicklungen am Standort stehen: Eines befindet sich an der Josef-von-Copertino-Straße, wurde von der Leipziger Stadtbau AG entwickelt und trägt den Namen „LEJ Campus“. DHL ist hier der Hauptmieter, es gibt Platz für 1100 Arbeitsplätze. Am Montag wurde der Campus nun offiziell eröffnet. Und Tobias Meyer, Vorstandsvorsitzender der DHL Group, brachte ein klares Bekenntnis zum Standort mit.

DHL hat am Standort Leipzig über 7000 Beschäftigte

„Der ein oder andere mag es nicht glauben, aber wir sind auf dem besten Weg, dass Leipzig der größte Standort von Deutsche Post und DHL wird“, sagte er. In Bonn, so der Vorstandschef, frage man sich bestimmt, warum das so sei. Seine Antwort darauf: „Das liegt eben daran, dass wir hier mittlerweile über 7000 Beschäftigte haben – und das Leipzig enorm wächst, auch aufgrund des enormen Erfolgs unserer Tochter DHL Express.“

Ansicht vom neuen „LEJ Campus“ am Flughafen in Schkeuditz © Quelle: André Kempner

Mit dem „LEJ Campus“ wächst DHL am Flughafen Leipzig/Halle nun auch optisch in die Höhe und Breite – der Neubau dürfte jedem auffallen, der auf der B 6 unterwegs ist. Der Komplex besteht aus fünf mehrgeschossigen Gebäuden, darunter ein Parkhaus. Dessen Fassade ist mit LED-Modulen ausgestattet, die ein Wellenmuster ergeben. „Wir wollten damit ein gestalterisches Ausrufezeichen setzen“, sagte Patrik Fahrenkamp, Vorstandsvorsitzender der Leipziger Stadtbau AG.

Kretschmer: „Meilenstein in der Entwicklung dieser Region“

Zugeschnitten ist das Ensemble laut Stadtbau AG „auf die individuellen Anforderungen seiner Mieter“: Es handelt sich um DHL Customs für die interne Zollabwicklung und DHL NetOps, dem operationellen Hauptsitz von DHL Express in Europa. Auch die Airline Aerologic ist vertreten. Kurzum: Am Standort will DHL mehrere Außenstandorte zusammenfassen, Abläufe so effizienter gestalten.

Über die Neueröffnung freut sich indes auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Der Flughafen mit dem großen Frachtaufkommen ist für den CDU-Politiker ein „Erfolgskonzept“, an dem man weiter festhalten wolle. So sei auch der Neubau ein „weiterer Meilenstein in der Entwicklung dieser Region“. Dem Freistaat liege daran, dass hier weiter investiert werde. „Wir wollen, dass die vielen Arbeitsplätze jetzt zunehmend ergänzt werden um höher- und hochqualifizierte Arbeitsplätze – auch dafür ist dieser Standort gedacht. Es muss immer ein Stück weitergehen, damit die wirtschaftliche Entwicklung auch vorangeht“, erklärte Kretschmer.

„Natürlich gibt es Herausforderungen“

Die Frage, die hier stets mitschwingt: Was macht so ein Boom mit der Region, einer Stadt wie Schkeuditz? Es ist kein Geheimnis, dass es immer wieder Kritik gibt am Flughafen; an DHL und an den Ausbauplänen, verschiedene Bürgerinitiativen rund um den Airport beklagen eine zu hohe Belastung durch Fluglärm. Der Ministerpräsident versuchte nun, einen Schritt auf die Kritiker zuzugehen: Er stehe zur Verfügung, wenn es um Themen gehe, die Anwohner im Flughafenumfeld beschäftigten. Diese Fragen könne man „fair klären“, sagte der Ministerpräsident.

Blick in den Innenhof des neuen „LEJ Campus“ © Quelle: Michael Strohmeyer

Und auch sein Parteikollege, der Schkeuditzer Oberbürgermeister Rayk Bergner, räumte ein: „Natürlich gibt es Herausforderungen, denen stellen wir uns gemeinsam.“ Die wirtschaftliche Entwicklung am Standort bezeichnet er als „das A und O“: „Wir könnten keinen Kindergarten bauen, keine Schule.“ DHL sei der größte Arbeitgeber in der Stadt, „und viele der anderen Unternehmen leben mit und auch durch DHL“. Die Frage ist nun: Was bedeutet die Neueröffnung für die Wirtschaftsregion?

IHK sieht im neuen Campus „klares Standortbekenntnis“

Für Kristian Kirpal, Präsident der IHK zu Leipzig, ist die Antwort eindeutig: Der „LEJ Campus“ sei gleichbedeutend „mit einer weiteren Verwurzelung von DHL in Schkeuditz und „damit ein klares Standortbekenntnis des Unternehmens, zumal im Campus direkt vor Ort die Logistikfachkräfte der Zukunft aus- und weitergebildet werden“, sagte er der LVZ. Die Eröffnung verdeutliche, dass der Flughafen Leipzig/Halle „zentraler Wirtschaftsmotor in unserer Region“ sei und das auch bleibe.

Für Kirpal wichtig: Hauptquartiere, aber auch Niederlassungen global tätiger Konzerne in der Region und ganz Ostdeutschland, seien nur in sehr geringem Maße vorhanden. „Deswegen sind wir für jede Investition dieser Unternehmen in der Region Leipzig und in Sachsen dankbar“, sagte er. „Großunternehmen haben aufgrund ihrer Ressourcen das Potenzial, wesentlich zu Beschäftigung, Steuereinnahmen und wachsendem Wohlstand in unserer Region beizutragen.“ Kirpal erwartet, dass der LEJ Campus „einen positiven Effekt auf den Zuzug von Auszubildenden und Fachkräften“ haben wird.

