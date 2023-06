Pleiße für Boote und Wassersportler gesperrt

Leipzig. Ein Teil der Pleiße wird von Montag, 5. Juni, bis Sonntag, 11. Juni, für Boote, Paddler und Wassersportler nicht befahrbar sein. Grund dafür ist eine einwöchige Reparatur einer Trinkwasserleitung, die unterhalb der Pleiße verläuft. Das teilte die Stadt Leipzig mit. Die Sperrung betrifft die Pleiße auf etwa 1,7 Kilometer zwischen Schleußiger Weg und Connewitzer Schleuse.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laut Stadt ist eine unter dem Wasserweg liegende Hauptversorgungsleitung beschädigt und muss von den Wasserwerken Leipzig repariert werden. Nachdem in den letzten Wochen Vorbereitungen an Land durchgeführt wurden, soll nun in der kommenden Woche unterirdisch ein neues Rohr eingezogen werden.

Sperrung der Pleiße: Boote können nicht umgesetzt werden

Dafür werden die Wasserwerke den Bereich mit schwimmenden Barrieren absperren, so die Stadt weiter. Es sei außerdem nicht möglich, die Boote während der Baumaßnahme um die Baustelle und die Sperrung herumzutragen. Da die Trinkwasserleitung von Probstheida aus entfernte Stadtbereiche versorge und damit eine der wichtigsten Leitungen darstelle, sei eine Reparatur unumgänglich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Weg auf dem Damm zwischen Schleusiger Weg und Connewitzer Schleuse ist beidseitig bereits seit Beginn der Havariearbeiten gesperrt, wie Wasserwerke -Sprecherin Katja Gläß auf LVZ-Anfrage mitteilte. „An beiden Seiten stehen ,Waldweg gesperrt’-Schilder sowie Umleitungsempfehlungen für Radfahrer“, so Gläß weiter. Im Auwald gebe es etliche parallel verlaufende Wege, die stattdessen genutzt werden könnten.

LVZ