Schulstart in Leipzig: Wie sich ein Lehrer des Schiller-Gymnasiums auf den Montag vorbereitet

Wie bereiten sich Lehrerinnen und Lehrer in der Woche vor dem neuen Schuljahr auf den kommenden Montag vor, welche Herausforderungen warten auf sie, was sind ihre Grundsätze? Wir haben Jens-Uwe Jopp, Lehrer für Deutsch und Geschichte, und seine Kollegen am Schiller-Gymnasium besucht.