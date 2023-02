﻿Leipzigs CDU-Chef keilt gegen CDU-Ratsfraktion

Leipzig. Lange mussten Leipzigs Christdemokraten auf diesen 30. Politischen Aschermittwoch warten. Er sollte eigentlich schon 2021 über die Bühne gehen, wurde aber wegen der Corona-Pandemie gleich zweimal verschoben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Mittwochabend war es nun soweit. Und wie die letzte Ausgabe anno 2020 stand auch diese im Ring-Café mit gut 150 Gästen schon ganz im Zeichen der Wahlen. War es damals allerdings die Oberbürgermeisterwahl, warfen diesmal die Kommunal- und Landtagswahl im nächsten Jahr ihre Schatten voraus.

Die Berlin-Wahl habe gezeigt, keimte in CDU-Kreisvorsitzendem Andreas Nowak die Hoffnung, dass die Union auch in einer Großstadt gewinnen kann – „wenn man die Probleme nur offen anspricht und andere Lösungen angeboten werden“. Genau daran arbeite die Kreispartei. „Wir müssen deutlich machen, dass wir mehr CDU im Leipziger Stadtrat brauchen“, hob Nowak hervor. Und keilte dann noch gegen die CDU-Ratsfraktion, die aktuell nur die drittstärkste Kraft im Rat stellt: „Dafür werden wir an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen mehr Opposition in der Stadt brauchen.“ In Leipzig müsse Schluss sein „mit dieser linken ideologischen Politik“. Eine Sache liegt ihm dabei offenbar besonders schwer im Magen. „Neben dem Auto haben die Linken ganz offensichtlich auch das Einfamilienhaus auf ihre Ideologie-Liste gesetzt“, ätzte er gegen eine „verfehlte Baupolitik“ im Rathaus. Weil diese Eigenheime in Leipzig kaum noch vorsieht, würden immer mehr Familien ins Umland abwandern.

„Deutsche Einheit auf zwei Beinen“

Als „deutsche Einheit auf zwei Beinen“ stellte Nowak den Hauptredner des 30. Politischen Aschermittwochs vor. Armin Schuster, der in nahezu allen Bundesländern gelebt hat und seit zehn Monaten Sachsens Innenminister ist, forderte von seiner Partei einen strikte Abgrenzung zur AfD: „Erklär’ mir bitte keiner: Aber mein Kumpel in Greifswald ist doch gar nicht so schlimm. Da werd’ ich närrisch!“ Es seien eben diese Leute, die einen Björn Höcke stützten oder diejenigen, die den Reichstag unter Waffen stürmen wollten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Rechtssystem erodiere allerdings nicht nur von rechtsaußen, betonte Schuster. Wenn linke Parlamentarier in Leipzig unter der Überschrift „All Cops are Bastards“ (Alle Polizisten sind Bastarde, d. Red.) und mit Plakaten demonstrierten, dass Polizeiarbeit Staatsterrorismus sei – „dann kommt es auf die CDU an“. Im Traditionsbewusstsein sieht Schuster Zukunftsstärke der Union. Das Gegenmodell sind für ihn SPD und Grüne, die jedem Zeitgeist hinterherlaufen würden. Nur: „Wer dem Zeitgeist hinterherläuft, ist verdammt schnell Wittwer“, warnte der Minister.

Apropos Tradition: Das Festkleben, so Schuster, habe die Letzte Generation übrigens nicht erfunden. „Das waren wir. Bei uns kleben die Leute länger am Stuhl.“ Da wurde aus dem Innenpolitiker dann doch noch ein Aschermittwochsredner...