Am 5. November wurde ein 71-Jähriger in Nürnberg tot aufgefunden. Weniger als eine Woche später schnappte die Polizei den mutmaßlichen Täter – in Leipzig.

Toter Rentner in Nürnberg gefunden: Polizei nimmt Verdächtigen in Leipzig fest

Leipzig/Nürnberg. Nach dem Fund eines Toten in einer Nürnberger Wohnung hat die Polizei am vergangenen Freitag einen Verdächtigen in Leipzig festgenommen. Das teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken am Montag mit. Die Ermittler gehen nach der Obduktion der Leiche davon aus, dass der Täter das 71 Jahre alte Opfer mit massiver Gewalt gegen den Kopf und Oberkörper getötet hat. Der 32-Jährige, der seinen Wohnsitz in Nürnberg habe, sitze inzwischen wegen des Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Todesursache zunächst unklar

Der Rentner wurde bereits am 5. November von einer Angehörigen tot in seiner Wohnung gefunden, nachdem sie ihn vergeblich versuchte, zu erreichen. Dass es sich um ein Tötungsdelikt handeln könnte, sei aber „nicht von Anfang an klar“ gewesen, so der Polizeisprecher. Erst die Verletzungen am Opfer und die durchgeführte Obduktion legte einen gewaltsamen Tod nahe.

Im Lauf der Woche lenkten die Spuren am Tatort den Verdacht auf den 32-Jährigen. Spezialkräfte des Mobilen Einsatzkommandos Leipzig nahmen ihn am Freitag in der Messestadt fest.

Ermittlungen laufen weiter

Die Nürnberger Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Sowohl das Verhältnis zwischen dem Verdächtigen und seinem Opfer als auch der Tatvorgang seien noch nicht bekannt, heißt es in einer Mitteilung.

Ebenso ungeklärt sei, warum sich der Mann an jenem Wochenende in der Messestadt aufhielt. „Der Tatverdächtige hat einen Bezug zu Leipzig – welcher das ist, gilt es aber noch herauszufinden“, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken auf LVZ-Nachfrage.

Von fku (mit dpa)