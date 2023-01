﻿Polizei ermittelt gegen Teilnehmer der Leipziger „Montagsdemos“ wegen Körperverletzung

Insgesamt etwa 330 Personen sollen sich am 16. Januar an der aufgespaltenen „Montagsdemo“ in Leipzig beteiligt haben. Nach einem Angriff auf den Versammlungsleiter des Gegenprotestes ermittelt nun die Polizei gegen Teilnehmer.

Leipzig. Infolge der "Montagsdemos" zum Wochenstart in Leipzig ermittelt die Polizei gegen Teilnehmer der Protestmärsche wegen Körperverletzung. Wie Behördensprecherin Dorothea Benndorf am Mittwoch gegenüber der LVZ erklärte, wurde der Versammlungsleiter des Gegenprotests von Personen aus den inzwischen drei separaten "Montagsdemos" angegriffen und ins Gesicht geschlagen. Nähere Angaben zum Vorfall konnten bislang nicht gemacht werden.

Darüber hinause seien inzwischen Videoaufnahmen der Proteste gesichert worden und daraufhin weitere Ermittlungsverfahren wegen Vermummung und Beleidigung eingeleitet worden. So sei etwa eine Medienvertreterin von den „Montagsdemonstranten“ auf dem Ring verbal angegangen worden.

Rudolph-Kokot: Nach Aufspaltung mehr Gewaltbereite

Die Gegenproteste waren vom Netzwerk Leipzig nimmt Platz organisiert worden. Wie Sprecherin Irena Rudolph-Kokot (SPD) gegenüber der LVZ erklärte, habe es am Montag mehrere Attacken auf ihre Versammlungen gegeben – sogar in Anwesenheit der Polizei. „Die rechts motivierten Angriffe auf unsere Versammlungsleitung und Teilnehmende zeigen, dass mit der Aufspaltung der rechten Demos in drei verschiedene Züge eindeutig auch ein Zulauf an radikal rechten und gewaltbereiten Personen stattfindet“, so Rudolph-Kokot. Sie hofft, dass die Polizei künftig genauer hinschauen werde.

Laut Polizeiangaben hatten sich am Montagabend bei allen drei Protesten auf dem Innenstadtring zusammengerechnet noch etwa 330 Personen beteiligt. Mehrfach habe es Sitzblockaden von Gegendemonstranten gegeben. In einem Fall seien die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von der Straße getragen worden – in den anderen konnten die „Montagsdemos“ daran vorbeigeleitet werden.

Von mpu