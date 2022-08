Hinweise nimmt die Polizei in der Dimitroffstraße in Leipzig entgegen.

Leipzig. Die Polizei hat die Suche nach einem 30 Jahre alten Leipziger beendet. Der Mann sei am Dienstagvormittag leblos in seinem Fahrzeug in der Nähe von Frohburg/Bad Lausick entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Den Angaben zufolge besteht nach bisherigen Erkenntnissen kein Verdacht auf eine Straftat.

Die Beamten hatten am Montag eine Vermisstenfahndung veröffentlich. Der 30-Jährige war zuletzt am Donnerstagmorgen gesehen worden.

Hinweis für Betroffene:

Haben Sie psychische Probleme oder kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Bitte suchen Sie sich Hilfe. Die Telefonseelsorge erreichen Sie rund um die Uhr kostenlos und anonym unter der 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222. Die Seelsorge wird auch über einen Chat bereitgestellt.

Von mro/jhz