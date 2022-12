﻿Leipziger Polizei: Diebe brechen öfter in Geschäften und Gaststätten ein

Gefühlt hat die Zahl der bekannt gewordenen Diebstähle in den letzten Tagen in Leipzig deutlich zugenommen. Doch nach Angaben der Polizei sind nur bestimmte Bereiche und Branchen überproportional betroffen.

Leipzig. Die Leipziger Polizei registriert aktuell eine steigende Zahl von Diebstählen in Dienst-, Fabrikations- und Lagerräumen. Auch Gaststätten, Hotels, Pensionen und in Ladengeschäften und Verkaufsräumen gibt es mehr Einbrüche, wie Polizeisprecherin Therese Leverenz auf LVZ-Anfrage erklärte. „Zum einen ist der Dezember ein Monat mit wenig Tageslicht und zum anderen erwarten die Tatverdächtigen aufgrund steigender Einnahmen der Geschäfte mehr Beute“, sagte sie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch Hotels und Pensionen betroffen

Wurden im November im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Leipzig – also in der Stadt Leipzig sowie den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen – noch knapp unter 30 Diebstähle in Läden und Verkaufsräumen registriert, so waren es im Dezember mit mehr als 40 rund 30 Prozent mehr. Bei den polizeilich registrierten Einbrüchen in Gaststätten, Hotels und Pensionen stieg die Fallzahl von knapp über 30 im November auf 50 im Dezember – ein Anstieg von rund 60 Prozent.

Die Gesamtzahl der schweren Diebstähle und Einbrüche liegt in diesem Monat allerdings unter der des Vormonats, betont die Sprecherin: Wurden im November im Bereich der Polizeidirektion Leipzig mehr als 1400 besonders schwere Diebstähle inklusive Wohnungseinbrüche registriert, so waren es im Dezember bislang rund 1200. In der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr zeichnet sich ein ähnliches Gesamtbild ab: Vom 23. bis zum 29. Dezember wurden gut 200 Fälle registriert, im gleichen Vormonatszeitraum waren es mehr als 300.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuell hat Leipzigs Polizei dennoch viel zu tun. So wurden die Beamten am frühen Mittwochmorgen um 4.16 Uhr in die Könneritzstraße 22 gerufen, wo zwei Personen ein Fahrrad aus dem Hinterhof entwenden würden. Ein 27-jähriger Syrer und ein 39-jähriger Tunesier konnten noch vor Ort gestellt werden, wobei der 39-Jährige noch an einem Fahrrad hantierte.

Stadthafen und Wohnhaus heimgesucht

Bei der anschließenden Durchsuchung wurden bei dem 29-Jährigen Betäubungsmittel gefunden. Außerdem stellten die Beamten fest, dass zuvor die Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses aufgehebelt worden war. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurden beide entlassen und sollen sich demnächst wegen des Verdachts eines besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

In der Nacht zum Mittwoch suchten Einbrecher auch den Leipziger Stadthafens heim. Sie durchsuchten dort sämtliche Räume und Schränke und entwendeten einen Tresor, in dem sich unter anderem Bargeld befand.

Zwischen dem ersten Weihnachtsfeiertag und Mittwochnachmittag brachen Diebe auch in das Wohnhaus Nathanaelstraße 7a ein. Sie durchsuchten die gesamte Wohnung nach Wertgegenständen und stahlen unter anderem Schmuck sowie Bargeld. Der Stehlschaden wird auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt.

In Konsum und Spielzeugladen eingebrochen

In Plagwitz verschafften sich unbekannte Einbrecher am Dienstag gegen 2.30 Uhr gewaltsam Zutritt zum Lagerraum des Konsum-Einkaufsmarktes in der Karl-Heine-Straße. Dabei brachen sie das Schieberollo zum Verkaufsraum auf und durchsuchten mehrere Schränke. Gestohlen wurden Zigaretten im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrages. Der Schaden wird mit rund 5000 Euro beziffert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am 27. Dezember wurde auch festgestellt, dass Einbrecher in den Verkaufsraum des Spiele-Max-Spielzeugladens in der Ludwigsburger Straße eingedrungen waren. Dort stahlen sie zwei Kinderleihwagen, mehrere Kindersitze und diverses Spielzeug. Der Schaden wird mit einem mittleren vierstelligen Betrag beziffert.

Ebenfalls am Dienstag brachen Unbekannte zwischen 4.30 Uhr und 16 Uhr die Hintertür der Bar „Casa Pepe“ in der Merseburger Straße auf. Dort entwendeten sie einen mittleren vierstelligen Bargeldbetrag.