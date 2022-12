﻿Terrier biss Leine durch: Polizei fängt Hund auf B2 ein

Roter Teppich, Show, Spendentelefon: Diese Stars kommen zur José-Carreras-Gala nach Leipzig

Die 28. Jose-Carreras-Gala geht am 7. Dezember in der Leipziger Media City über die Bühne – mit vielen Stars und Promis, die in der Liveshow auftreten oder am Spendentelefon sitzen. Vorher gibt es am roten Teppich die Chance für Fans, ihre Stars zu treffen.