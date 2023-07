Leipziger Polizei sucht neues Personal für die Sicherheitswacht

Schreberbad und Sommerbad Kleinzschocher

„Leute standen eine Stunde an“: So lief der Hitze-Samstag in Leipziger Freibädern

36 Grad, volle Becken und Schlangen am Eingang: Die Freibäder in Leipzig waren am Samstag stark besucht. Auch hier wird nach Gewaltszenen in Berlin über die Sicherheit diskutiert. Ein Mitarbeiter sagt: „Auch in Leipzig ist es schlimmer geworden.“