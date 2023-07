Kind verletzt: Polizei sucht Hinweise nach Fahrerflucht bei Radunfall

Leipzig. Die Leipziger Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen zu einem Fall von Fahrerflucht. Bereits vor einigen Wochen, am Freitag, den 30. Juni, kam es in der Reichpietschstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einer Fahrradfahrerin und einem sechsjährigen Kind. Die Polizei sucht nun nach der Frau und bittet um Mithilfe.

Kind verletzt sich am Handgelenk

Der Unfall soll sich um 16.52 Uhr in der Straße nördlich des Lene-Voigt-Parks zugetragen haben. Laut Polizei verletzte sich das Kind bei dem Sturz schwer am Handgelenk. Es wurde in ein Krankenhaus gebracht. Derweil hinterließ die Radfahrerin dem Vater des Kindes eine Telefonnummer, die sich später als falsch herausstellte. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht und der fahrlässigen Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall aufgenommen.

Das Kind befindet sich laut Polizeisprecherin Maxi Böckel mittlerweile auf dem Weg der Besserung. „Das bei einem Fall von Fahrerflucht eine falsche Nummer hinterlassen wird, ist nicht üblich“, ordnet Böckel ein. Eher passiere es, dass wegen der Flucht gar keine Nummer hinterlassen werde.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden

Zeuginnen und Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und Angaben zur unbekannten Fahrradfahrerin machen können, melden sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Leipzig in der Schongauerstraße 13 oder per Telefon tagsüber unter (0341) 255 28 50, sonst unter (0341) 255 29 10.

