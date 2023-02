Unbekannte bestehlen Frau im Leipziger Süden: Polizei sucht nach Zeugen

Am 2. März Am 2. März

Co-Working im ECW Eilenburg: Einladung zu Besichtigung und Gesprächsrunde

In das ehemalige ECW-Verwaltungsgebäude in Eilenburg könnte künftig ein Co-Working-Space einziehen. Wie es um das Projekt steht, können Interessierte am Donnerstag vor Ort in der Ziegelstraße und im Bürgerhaus erfahren.