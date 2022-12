Unbekannte überfallen Freundesgruppe im Leipziger Zentrum

Am Mittwoch haben drei Männer eine Freundesgruppe im Leipziger Zentrum überfallen. Die Polizei bittet nun um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern.

Nach dem versuchten Überfall an sechs Jugendlichen im Leipziger Zentrum sucht die Polizei nach Hinweisen.

Leipzig. Drei bislang unbekannte Männer haben am späten Mittwochnachmittag versucht, eine Gruppe von sechs Freunden im Leipziger Zentrum zu überfallen. Die Freunde waren in den Höfen am Brühl unterwegs.

Nachdem die Gruppe das Einkaufszentrum verlassen hatte, wurde sie von den drei gesuchten Personen angesprochen. Die Gruppe ignorierte die Männer zunächst, daraufhin folgten sie ihr bis zur Katharinenstraße.

Eines der Opfer wurde aufgefordert, seine Tasche zu übergeben, ein Tatverdächtiger hielt dabei einen spitzen Gegenstand in der Hand. Die Freundesgruppe flüchtete in verschiedene Richtungen. Die Tatverdächtigen verfolgten sie, einem Jugendlichen (17) wurde ins Gesicht geschlagen. Er konnte anschließend fliehen. Die drei Angreifer entkamen ohne Beute.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei ermittelt bereits wegen versuchtem schweren Raub und bittet die Bevölkerung um Hinweise zu den Tatverdächtigen. Die Personen werden wie folgt beschrieben:

Der erste Tatverdächtige sehe jugendlich aus, sei circa 1,55 Meter bis 1,65 Meter groß, habe eine rote Daunenjacke mit grauer Kapuze und eine Umhängetasche der Marke „Gucci“ getragen und gebrochenen Deutsch gesprochen.

Die zweite Person (mit dem spitzen Gegenstand) sehe ebenfalls jugendlich aus, sei 1,60 Meter bis 1,75 Meter groß, habe kurze, schwarze Haare, sei mit einer Jacke der Firma „Wellensteyn“ bekleidet gewesen, auch er habe nur gebrochenes Deutsch gesprochen. Sein Erscheinungsbild sei südlädnsich.

Der dritte Verdächtige würde ebenfalls jugendlich aussehen, sei circa 1,60 Meter groß und habe dunkle, kurze Haare.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder den Verdächtigen geben können werden gebeten, sich telefonisch unter der 0341 – 966 4 6666 oder vor Ort bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig zu melden.

Ähnlicher Vorfall in Paunsdorf

Am Montag kam es im Leipziger Osten ebenfalls zu einem versuchten Raubüberfall an einer Gruppe Jugendlicher. Ob die beiden Taten in Verbindung stehen, kann die Polizei zum jetzigen Stand der Ermittlungen noch nicht sagen.