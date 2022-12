In diesem Jahr könnte es in Leipzig wieder knallen wie Silvester 2019 (Foto). Die Leipziger Polizei registriert bereits jetzt deutlich mehr Feuerwerkskörper im Stadtgebiet. Pyrotechnik wird auch wieder zunehmend für Straftaten eingesetzt.

In Leipzig sind schon jetzt nahezu täglich Böller-Detonationen zu hören – nach Ansicht von Experten der Polizei sind es mehr als in den vergangenen Jahren. Auch Straftäter nutzen die in Böllern enthaltenen Sprengstoffe häufiger.

