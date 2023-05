Leipziger muss nach Diebstahl am Hauptbahnhof in U-Haft

Leipzig. Für einen 29-Jährigen endete ein Diebstahl am Leipziger Hauptbahnhof im Gefängnis. Wie die Bundespolizei am Montag bekannt gab, hatte der polizeibekannte Mann bei dem Vorfall ein Messer mit einer zwölf Zentimeter langen Klinge griffbereit. Den Angaben der Bundespolizei zufolge soll der Leipziger am Sonntagnachmittag in einem Geschäft im Hauptbahnhof Waren im Wert von knapp 20 Euro gestohlen haben.

Neben dem Diebesgut hätten die Beamten Drogen in seinem Besitz gefunden. Die Bundespolizei hat deswegen ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls mit Waffen und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Wegen weiterer Verfahren gegen den 29-Jährigen wurde er anschließend in Untersuchungshaft gebracht.