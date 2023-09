Großes Chemie-Graffito in Leipzig-West: Polizei nimmt Sprayer fest

Leipzig. In den frühen Morgenstunden am Freitag hat ein Mann ein überaus großes Graffito an eine Hausfassade im Leipziger Westen gesprayt. Wie Polizeisprecherin Sandra Freitag sagte, ist das Wandbild an der Fassade eines Gebäudes in der Thomasiusstraße etwa zwei mal zehn Meter groß.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Polizei sei von Zeugen gegen 2.40 Uhr über die Aktion informiert worden. Bis zum Eintreffen der Beamtinnen und Beamten war der Sprayer in Richtung Innenstadt geflohen, konnte dann aber am Ranstädter Steinweg gestellt werden. Laut Polizeisprecherin Freitag wurde er nun wegen Sachbeschädigung angezeigt.

Lesen Sie auch

Das Graffito ist offensichtlich dem lokalen Fußballverein Chemie Leipzig gewidmet und dementsprechend in den Vereinsfarben grün und weiß gehalten. Der mutmaßliche Täter konnte demnach identifizierr werden, weil er noch grüne und weiße Farbreste an sich gehabt habe. Am Tatort in der Thomasiustraße wurden außerdem Farbeimer gefunden.

LVZ