Nach Diebstahl und Raub: Leipziger Polizei schnappt Täter

Leipzig. In der Nacht zum Montag hat sich ein 27-Jähriger widerrechtlich Zugang zu einem früheren Hotel-Gebäude am Leipziger Innenstadtring verschafft. Er stahl dort Bewegungsmelder. Wenig später konnte der Mann samt Diebesgut festgenommen werden. Ähnlich war es bereits am Samstag einem 25-Jährigen ergangen, der versucht hatte, einen Bar-Besucher in Gohlis-Süd auszurauben. Auch hier klickten noch am selben Tag die Handschellen.

Wie die Polizei mitteilte, war der Dieb am Montag gegen 0.30 Uhr in das frühere Travel-24-Hotel am Tröndlinring durch Aufhebeln der Zugangstür eingebrochen. „Aus dem Bereich der Lobby stahl er einen Bewegungsmelder mit einem mittleren zweistelligen Wert“, so ein Behördensprecher. Der entstandene Schaden belaufe sich auf etwa 2000 Euro.

Was der Täter vielleicht nicht wusste: In diesem Gebäudeteil zieht bis zum Herbst die Bundespolizei ein. Die alarmierten Beamten setzten unter anderem einen Diensthund ein und kamen dem 27-Jährigen samt Diebesgut noch in Tatortnähe auf die Spur. „Ein bei ihm durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Opiate und Kokain. Außerdem hatte er eine geringe Menge drogenverdächtiger Substanz bei sich“, hieß es weiter. Der 27-Jährige muss sich sowohl wegen schweren Diebstahls also auch wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Versuchter Raub und Sachbeschädigung in Gohlis-Süd

Bereits am Samstagvormittag hatte ein 25-Jähriger versucht, in einer Bar in der Georg-Schumann-Straße einem Besucher durch Vorhalten „eines spitzen Gegenstandes“ Geld zu rauben. Als ein Mitarbeiter dies bemerkte, ging dieser dazwischen, woraufhin der Täter flüchtete. „Wenig später kam der Tatverdächtige jedoch zurück und schlug einen vor der Bar stehenden Tisch gegen das Barfenster“, so die Polizei.

Der Täter flüchtete erneut, konnte nun aber unweit der Bar von der Polizei festgenommen werden. Der Schaden am Gebäude wird auf 500 Euro geschätzt. Die Staatsanwaltschaft Leipzig hat einen Haftbefehl beantragt, dem stattgegeben wurde. Der 25-Jährige sitzt inzwischen in der Justizvollzugsanstalt. Er müsse sich wegen versuchter räuberischer Erpressung und Sachbeschädigung verantworten.