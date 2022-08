Polizei sucht 30-Jährigen aus Leipzig – Sorge um Sebastian E.

Hinweise nimmt die Polizei in der Dimitroffstraße in Leipzig entgegen.

Leipzig. Die Polizei sucht per Vermisstenfahndung nach einem 30 Jahre alten Leipziger. Es besteht die Befürchtung, dass sich der Mann etwas antun könne, so die Beamten. Sebastian E. hat den Angaben zufolge am 11. August gegen 8.15 Uhr seine Wohnung in der Rosa-Luxemburg-Straße im Stadtteil Neustadt-Neuschönefeld verlassen.

Er besuchte anschließend einen Baumarkt in der Chemnitzer Straße und danach ein Einkaufscenter in Wachau. Kurz nach 9 Uhr verliert sich seine Spur. Sebastian E. war an dem Tag mit einem Citroen DS3 Crossback mit dem Kennzeichen L-SE 290 unterwegs. Die Polizei sucht auch nach dem Auto.

Die Beamten beschreiben den 30-Jährigen so: Er ist 1,65 Meter groß, von kräftiger Statur, besitzt eine blasse Hautfarbe, einen Kinnbart, ist Brillenträger. Sein Haar ist braun und kurz geschnitten. Der Vermisste trägt gern ein Basecap mit der Aufschrift „Hard Rock Café Cran Canaria“. Außerdem habe er einen grauen Rucksack bei sich getragen.

Die Polizei sucht nun nach Personen, die mit Sebastian E. Kontakt hatten, ihn oder sein Auto gesehen haben und wissen, wo er sich aufhalten könnte. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leipzig-Zentrum, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Tel. (0341) 966-34224 zu melden.

Von mro