﻿Polizei sucht nach Moritz S. : Leipziger mutmaßlich an Gewaltserie gegen Neonazis beteiligt

Budapest. In Ungarn ermittelt die Polizei nach einer Gewaltserie am Rande von rechtsextremen Demonstrationen in Budapest gegen mehrere Verdächtige. Im Fokus der Ermittlungen stehen auch Menschen aus Deutschland, die aus linksextremen Kreisen stammen sollen. Nach LVZ-Informationen sollen an den Attacken der vergangenen Woche auch mehrere Personen aus Sachsen beteiligt gewesen sein. Die ungarische Polizei fahndet derzeit unter anderem nach dem 20-jährigen Leipziger Moritz S..

Der Leipziger Moritz S. soll mutmaßlich an Angriffen auf Neonazis am Rande rechtsextremer Demonstrationen in Budapest beteiligt gewesen sein. Die ungarische Polizei fahndet derzeit nach dem 20-Jährigen. © Quelle: Polizei Budapest

Mehrere Verdächtige können mutmaßlich dem Umfeld von Lina E. zugeordnet werden. Die Studentin aus Leipzig muss sich derzeit wegen mutmaßlicher Attacken auf Rechtsextreme in Sachsen und Thüringen vor dem Oberlandesgericht in Dresden verantworten.

Leipziger mutmaßlich an Attacke gegen Neonazis beteiligt

Bei den Attacken in Budapest waren den Angaben nach acht Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer. Die Täter prügelten der ungarischen Polizei zufolge unter anderem mit Schlagstöcken und Hämmern auf ihre Opfer ein. Die Angreifer sollen ihre Opfer hauptsächlich nach optischen Gesichtspunkten ausgesucht haben - etwa, weil sie Kleidung im Militärstil trugen.

Hintergrund der Demonstrationen in der ungarischen Hauptstadt war der vom 10. bis 12. Februar stattfindende „Tag der Ehre“. Das Treffen dient der rechten Szene zur Vernetzung und zur Verbreitung rechtsextremistischen Gedankengutes.