Vermisster 34-Jähriger aus Leipzig ist wieder da

Leipzig. Der seit Dienstagmorgen vermisste 34-jährige Leipziger Toni L. ist wieder da. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. 

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Vermisste hatte am Dienstag gegen 9.20 Uhr eine Sozialtherapeutische Wohnstätte in der Eitingonstraße in Leipzig (Zentrum-Nordwest) verlassen und war seitdem nicht mehr aufgetaucht. Nun befindet er sich nach Angaben der Polizei in einem Leipziger Krankenhaus.

LVZ