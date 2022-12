﻿Leipzigs Polizei registriert schon jetzt häufiger Straftaten mit Böllern

In Leipzig sind schon jetzt nahezu täglich Böller-Detonationen zu hören – nach Ansicht von Experten der Polizei sind es mehr als in den vergangenen Jahren. Auch Straftäter nutzen die in Böllern enthaltenen Sprengstoffe häufiger.

In diesem Jahr könnte es in Leipzig wieder knallen wie Silvester 2019 (Foto). Die Leipziger Polizei registriert bereits jetzt deutlich mehr Feuerwerkskörper im Stadtgebiet. Pyrotechnik wird auch wieder zunehmend für Straftaten eingesetzt.

Leipzig. Leipzig muss sich womöglich auf ein besonders lautes Silvester einstellen. Die Polizei in der Messestadt hat schon vor und während der Weihnachtsfeiertage eine deutlich höhere Zahl von Böllerexplosionen registriert, als in den vergangenen beiden Jahren. Experten der Leipziger Feuerwehr warnen besonders vor illegalen Feuerwerkskörpern. Aber auch deutsche Fabrikate seien nicht ungefährlich, heißt es.

Spreng-Attacke auf Zigarettenautomaten

Nach einer Detonation mussten Leipzigs Polizisten in der Nacht zu Dienstag gegen 1.40 Uhr in die Jahnallee 73 ausrücken. Dort hatten Unbekannte Gas in einen Zigarettenautomaten geleitet und entzündet. Der Automat wurde beschädigt, blieb jedoch verschlossen. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Der Schaden wird mit rund 2500 Euro beziffert.

In Möckern war am Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertes die Briefkastenanlage eines Wohnblocks das Ziel von Vandalen. Sie demolierten gegen 1.35 Uhr in der Fritz-Simonis-Straße 23 die Anlage mit Pyrotechnik. Zudem wurde an die Hauseingangstür der schwarze Schriftzug „King“ in der Größe von zwei mal einen Meter gesprüht.

Briefkasten, Fassade und Rollläden beschädigt

In Großpösna schlugen Unbekannte schon am ersten Weihnachtsfeiertag mit Pyrotechnik zu. Dort meldete gegen 23.20 Uhr ein Zeuge der Polizei, dass Unbekannte seinen Briefkasten mit Böllern gesprengt hatten. Durch die Detonation wurden neben dem Briefkasten auch die Hausfassade, der Grundstückszaun sowie Rollläden beschädigt. Der Schaden wird mit etwa 10.000 Euro beziffert.

Polizei und Feuerwehr warnen davor, illegal nach Deutschland eingeführte Silvesterknaller zu erwerben. Solche pyrotechnischen Gegenstände würden erhebliche Verletzungsrisiken bergen, heißt es. Und: Wer illegale Feuerwerkskörper ohne gültige Prüfsiegel von Polen oder Tschechien nach Deutschland einführt, kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren bestraft werden.

Abstand halten und Blindgänger meiden

Feuerwerkskörper aus Osteuropa seien zwar billig, aber auch sehr gefährlich. So würden deutsche Feuerwerkskörper aus Sicherheitsgründen in unterschiedliche Klassen von I bis IV eingeteilt. Im Ausland - etwa in Polen oder Tschechien - fehle diese Kennzeichnung.

Alle pyrotechnischen Produkte würden auch Angaben zum Käuferalter enthalten. Diese seien ernst zu nehmen, heißt es. Raketen, die nicht an Kinder verkauft werden, dürfen auch nicht von ihnen gezündet werden. Und der „Feuerwerker“ der Familie muss nüchtern bleiben. Denn auch deutsche Pyrotechnik sei trotz aller Sicherheitsstandards nicht ungefährlich. So sollte nach dem Anzünden ein Sicherheitsabstand beachtet und sogenannte Blindgänger mit äußerster Vorsicht behandelt werden. „Kontrollieren Sie Blindgänger nicht sofort, wenn beim ersten Versuch keine Zündung erfolgt“, empfiehlt der Experte eines Herstellers. Am besten sei es, wenn Blindgänger mit Wasser unbrauchbar gemacht würden. „Dass Böller für Draußen nicht in der Wohnung benutzt werden, sollte auch klar sein“, meint der Experte. „Dafür gibt’s Tischfeuerwerk.“