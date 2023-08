Polizeiposten im Leipziger Süden mit Grafitti besprüht

Leipzig. Ein pink-schwarzes Graffito prangte am Montagmorgen an der Polizeiaußenstelle in Connewitz. Unbekannte hatten die Scheiben in der Zeit zwischen Sonntagabend, 23.50 Uhr, und Montagmorgen, 7 Uhr, beschmiert. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Graffito an der Polizeistation in der Wiedebachpassage zeigt zwei Mal den polizeikritischen Schriftzug „ACAB“ in einer Größe von 0,9 mal 1,5 Metern. Die Polizei bezifferte den Schaden auf etwa 1000 Euro und ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

LVZ