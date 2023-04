Großeinsatz am Zoo: Spezialeinheit der Polizei sucht bewaffneten Mann in Parkhaus

Leipzig. Spezialkräfte der Polizei haben am Samstagabend gegen 19.30 Uhr die Parkhäuser am Zoo an der Pfaffendorfer Straße in Leipzig nach einem bewaffneten Mann abgesucht. Eine Zeugin hatte zuvor die Polizei alarmiert: Demnach sei ein Mann mit einer Schusswaffe unterwegs.

Wie die Polizei Leipzig mitteilte, seien daraufhin die Parkhäuser am Zoo gesperrt und durch die Spezialeinheit „lebEL“ (lebensbedrohliche Einsatzlage) der Polizeidirektion Leipzig durchsucht worden.

Währenddessen war die einstige Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Gast im Schauspiel Leipzig, um im Rahmen der Leipziger Buchmesse im Gespräch mit „Zeit“-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo über ihre Memoiren zu berichten.

Großeinsatz der Polizei am Zoo Leipzig

„Einer ersten Zeugen-Beschreibung nach, hatte die Möglichkeit bestanden, dass es sich bei dem Mann um einen möglicherweise polizeibekannten handelt“, erklärte Polizeisprecher Chris Graupner auf LVZ-Nachfrage.

Die Durchsuchungen der Parkhäuser blieben jedoch ohne Ergebnis, bis 21 Uhr waren sie für den Besucherverkehr komplett gesperrt. Der Mann wurde weder in einem der Parkhäuser, noch in der näheren Umgebung gefunden. Personen waren von ihm nicht bedroht worden.

Die Ermittlungen gegen den Mann wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Waffengesetz laufen.