Reclamgymnasium

Leipziger Polizei räumt Schule wegen möglicher Gefahr – und gibt Entwarnung

Polizeieinsatz nach Bedrohungslage am Reclamgymnasium in Leipzig.

Polizeieinsatz an zwei Schulen im Leipziger Zentrum-Südost: Wegen einer möglichen Gefährdung ist am Donnerstag ein Gymnasium in der Tarostraße geräumt worden. Anschließend durchsuchten Beamte das Gebäude.