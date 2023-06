Schuster zum Polizeikessel am „Tag X“: „Wer wollte, kam extrem schnell raus“

Dresden. Der Zeitplan war am Montagmittag bereits hinfällig. Um 10 Uhr hatte sich der Innenausschuss zu seiner Sondersitzung getroffen, um über den „Tag X“ in Leipzig zu beraten. Gegen 13 Uhr wollte man fertig sein. Allein die einführenden Worte von Polizei, Verfassungsschutz und Ministerium nahmen aber fast drei Stunden in Anspruch. Die Ersten prognostizierten bei einer Raucherpause eine lange, eine anstrengende Sitzung. Sie sollten recht behalten.

Seit mehr als einer Woche wird über den Polizeieinsatz am vorvergangenen Samstag diskutiert. Zum Symbol für die umstrittene Taktik der Einsatzkräfte ist dabei eine Maßnahme geworden, zu der die Einsatzkräfte nach Eskalationen bei einer Demonstration am Alexis-Schumann-Platz griffen. Rund 1000 Personen wurden bis zu elf Stunden von den Beamten eingekesselt und zur Identitätsfeststellung festgehalten, teils waren Minderjährige betroffen. Unverhältnismäßig nennen das Kritiker – eine kluge Taktik die Befürworter.

Schuster: Scherbendemo in Leipzig verhindert

Im Innenausschuss wollten sich die Abgeordneten aber einen Eindruck darüber verschaffen, wie es zu dieser Situation überhaupt kommen konnte. Nicht zuletzt war auch das Statement von Innenminister Armin Schuster (CDU) mit Spannung erwartet worden, der sich bisher – aus Respekt vor dem Landtag – mit einer öffentlichen Einschätzung zurückgehalten hatte.

Als gegen 16.15 Uhr die nicht-öffentliche Sitzung beendet war, trat ein zufriedener Innenminister vor die wartenden Journalisten. „Ich bin der festen Überzeugung, dass diese Einsatzführung die verhältnismäßigste Möglichkeit war, in Leipzig keine Scherbendemo zu haben“, sagte Schuster. Die Demonstration am Alexis-Schumann-Platz wie ursprünglich geplant Richtung Innenstadt ziehen zu lassen und dabei die 300 bis 400 gewaltbereite Teilnehmer rauszufischen, sei keine Alternative gewesen: „Was sich dann abspielt, wissen Experten: Das wäre eine Schlacht geworden mit ganz anderen Auswirkungen auf Unbeteiligte übrigens als das, was jetzt passiert ist.“ So etwas sei schon bei den Protesten gegen das G20-Treffen in Hamburg 2017 schief gegangen.

„Dann musst du dich als tatverdächtig bezeichnen lassen“

Von Kritik an der Einkesselung wollte der Innenminister nichts wissen: Die Menschen auf der Demo seien „rechtzeitig aufgefordert worden, sich zu distanzieren“ und wegzugehen. Es habe „zig Lautsprecherdurchsagen“ gegeben. „Wer dann bleibt, und immer wieder hört: ,Es folgen jetzt polizeiliche Maßnahmen‘, der darf nicht überrascht sein, wenn es zu Identitätsfeststellungen kommt.“

Zwei 13 Jahre alte Kinder sowie 60 bis 80 Jugendliche seien im Kessel gewesen, schilderte Schuster. Allen in der Umschließung sei angeboten worden, sich zu melden, falls sie unbeteiligt seien und raus wollten. Voraussetzung sei eine Identitätsfeststellung gewesen: „Wer wollte, wer sich freiwillig gemeldet hat, kam durch die Ausgangsstelle extrem schnell raus. Davon ist leider kein Gebrauch gemacht worden.“ Es sei sehr schwierig, sich unter Gewalttätern aufzuhalten und unbeteiligt zu sein: „Dann musst du dich als tatverdächtig bezeichnen lassen, wenn du dich lang genug mit einer solchen Gruppe solidarisierst.“

Welche Informationen hatte die Polizei?

Deutlich anders hörte sich die Einschätzung weiterer Sitzungsteilnehmer an. Wie die oppositionelle Linke wiesen auch die Koalitionspartner von Grünen und SPD darauf hin, dass entscheidende Fragen nach wie vor nicht beantworten worden seien. Beispielsweise habe weder Leipzigs Polizeipräsident René Demmler noch das Innenministerium darstellen können, welche Informationen es zu welchen Zeitpunkt über die festgehaltene Gruppe gegeben habe.

„Die Polizei hat es zu keinem Zeitpunkt für notwendig gehalten zu zählen, wie viele Leute sie eigentlich umschlossen hat“, sagte Valentin Lippmann (Grüne). „Da war wohl der Grundsatz: Nichts sehen, nichts hören, nichts wissen – und weiter machen mit der polizeilichen Maßnahme.“ Man habe keine Informationen darüber, was im Kessel stattfand, sagte Kerstin Köditz (Linke): „Es ist ein Zufall gewesen, wer in diese Umschließung reingekommen ist. Und das ist unser Problem. Bei einer Umschließung von 1000 Personen kann ich nur schwer genau den Straftätern, die man verfolgen muss, habhaft werden.“

Lob für den Innenminister aus der AfD

Albrecht Pallas (SPD) erneuerte seine Kritik, die Einsatzkräfte hätten zur Eskalation in Leipzig beigetragen: „Die Massivität des Auftretens hat einen Einfluss darauf, wie Menschen reagieren.“ Es habe noch nie funktioniert, zu deeskalieren, indem man Stärke demonstriere.

Neben der CDU teilte allein die AfD die Einschätzung des Innenministers: Er habe den Eindruck, man wolle unbedingt den Fehler bei der Polizei finden, sagte der Landtagsabgeordnete Sebastian Wippel. „Dabei wird völlig vergessen, worüber wir eigentlich reden. Die linksextreme Szene hat versucht, rote Linien zu definieren.“ Das habe „erfreulicherweise nicht funktioniert“.

