﻿Jugendamt wertet Leipziger Polizeikessel aus: Minderjährige waren ohne Begleitung festgesetzt

Krankenhaus in der Krise

„Katastrophale Kommunikation“: Kritik an Klinikleitung am St. Georg Leipzig

Frühere und leitende Angestellte des St. Georg üben heftige Kritik an der Geschäftsführung in Leipzigs zweitgrößtem Krankenhaus. Eine Zeit lang hätten reihenweise erfahrene Krankenschwestern das Haus verlassen, berichtet ein ehemaliger Arzt. Was ist da los?