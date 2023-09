Polizei und Ordnungsamt ahnden 186 Falschparker rund um Leipziger Red Bull Arena

Leipzig. Rund um das Fußballbundesligaspiel zwischen RB Leipzig und dem FC Augsburg hat die Polizei am Samstagnachmittag Ausschau nach Falschparkern gehalten. In Zusammenarbeit mit der Bereitschaftspolizei und dem Ordnungsamt sind bei diesen Kontrollen insgesamt 186 Parkverstöße geahndet worden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, seien zudem zahlreiche Gespräche mit Autofahrern über die Parksituation geführt worden. Falschparken sei konsequent unterbunden, oder durch das Ordnungsamt sanktioniert worden. Ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Besucher des RBL-Spiels wurden im Vorfeld über mobile und stationäre Hinweistafeln auf den Autobahnen und an den Zufahrtsstraßen zum Stadtgebiet Leipzig sowie durch die Veranstalter selbst auf die Verkehrssituation hingewiesen, hieß es vonseiten der Polizei. Vor allem sei auf die Nutzung von P+R-Angeboten oder den ÖPNV hingewiesen worden.

Speziell im Bereich Cottaweg sei es trotz dieser Hinweise und eindeutiger Beschilderung zum bestehenden Parkverbot zu ordnungswidrigem Abstellen von Fahrzeugen gekommen. Es kam nur vereinzelt, sowohl bei der An- als auch bei der Abreise, zum Stillstand des Verkehrs im Bereich des Stadions.

Das Angebot der offiziellen P+R Plätze der Stadt Leipzig wurde insgesamt zu 14 Prozent mit jedoch lokal deutlichen Unterschieden bei der Belegung angenommen. Verstärkt wurde der Parkplatz am Schönauer Ring genutzt, während der P+R am Völkerschlachtdenkmal oder an der Neuen Messe kaum in Anspruch genommen wurden. Die Parkhäuser in der Innenstadt waren jedoch bereits eine Stunde vor Anstoß voll ausgelastet.

Auch zum nächsten Heimspiel von RB Leipzig, am 30. September gegen den FC Bayern München, kündigte die Polizeidirektion Leipzig wieder Kontrollen gegen verkehrswidriges Parken im Stadionumfeld an.

LVZ