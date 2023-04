Gemeinschaftsprojekt der Länder: Polizei-Abhörzentrum noch immer nicht fertig

Bei dem Aufbau des TKÜ mangelt es unter anderem an der nötigen Soft- und Hardware.

Leipzig/Magdeburg. Das Datum zur Inbetriebnahme des polizeilichen Abhörzentrums der Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin und Brandenburg steht weiter in den Sternen. In der Abhörzentrale mit Sitz auf dem Gelände der Bereitschaftspolizei in Leipzig wollen die Länder die Telekommunikationsüberwachung (TKÜ) von Schwerkriminellen bündeln, doch der Start verzögert sich seit mehreren Jahren.

Im vergangenen Jahr sei der Zuschlag für die Software zur TKÜ erteilt worden, erklärten Vertreter der Behörde am Donnerstag im Innenausschuss des sachsen-anhaltischen Landtags. Nun liege der Schwerpunkt darauf, die Software zu entwickeln. Zudem müssten Stellen im IT-Bereich besetzt werden.

Gemeinsames Polizei-Abhörzentrum: Viele Personalstellen noch unbesetzt

Es gebe bundesweit keine Erfahrungen für eine solche länderübergreifende Zentralisierung der TKÜ im Rahmen einer Anstalt öffentlichen Rechts, hieß es. Risiken für den weiteren Verlauf seien Verzögerungen etwa durch technische Probleme beim Aufbau des Rechenzentrums, Lieferprobleme, Probleme beim Zusammenspiel von Hard- und Software. Zentral sei auch die Leistungsfähigkeit und die Vertragserfüllung der beteiligten IT-Unternehmen.

Die Personalgewinnung stelle außerdem eine weitere Herausforderung dar, so die Behördenvertreter. Derzeit seien sechs Technikerstellen besetzt, es gebe noch sehr viel nachzuholen. Der Markt sei sehr dünn. Insgesamt seien 38 Stellen inklusive Verwaltung vorgesehen.

Inbetriebnahme verzögert sich mehrere Jahre

Die Fertigstellung des Zentrums ist bereits mehrmals verschoben worden. Ursprünglich sollte im Frühjahr 2019 der Probebetrieb anlaufen und etwa ein halbes Jahr später der offizielle Start vollzogen werden. Weil zu diesem Zeitpunkt aber weder die Feinplanung noch die Stellen für die Technik- und IT-Spezialisten ausgeschrieben waren, wurde die Eröffnung erst auf 2020, dann auf 2021 verschoben. Es haperte an allen Ecken und Kanten: Mitarbeiter, Server, Computer, Schreibtische. Auch die Corona-Pandemie sorgte für Verzögerungen.

Dabei reicht die Vorgeschichte des 16-Millionen-Euro-Projektes bis ins Jahr 2002 zurück. Damals gründeten die drei mitteldeutschen Länder eine Sicherheitskooperation, um die polizeiliche Zusammenarbeit zu verbessern. Später schlossen sich auch Brandenburg und Berlin an. 2012 wurde erstmals vereinbart, ein gemeinsames Zentrum zur Überwachung der Telekommunikation aufzubauen. Die Innenminister der fünf beteiligten Bundesländer gaben fünf Jahre später schließlich grünes Licht für das Abhörzentrum. Allein für 2018 hatten die Bundesländer fast sechs Millionen Euro zur Verfügung gestellt.

Effektivere Arbeit

Die beteiligten Länder versprechen sich von der Abhörzentrale eine effektivere Arbeit. Statt fünf Rechenzentren in fünf Ländern soll es künftig nur noch eines geben. Telekommunikationsüberwachung können die Ermittler zur Aufklärung schwerer Verbrechen einsetzen - etwa bei Mord, Terror, Kinderpornografie, Vergewaltigung oder Bandenkriminalität. Dazu können Festnetzanschlüsse oder Handys, aber auch die Kommunikation über Messenger wie Whatsapp angezapft werden.

Wann dieses Gemeinsame Kompetenz- und Dienstleistungszentrum (GKDZ) letztendlich an den Start geht, ist noch offen.