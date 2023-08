In guter Absicht

Mögliches Gefahrgut sorgt für Einsatz in Polizeirevier Südost

Seit dem Mittag läuft in dem Polizeirevier Leipzig-Südost ein Gefahrguteinsatz. Laut Polizei wollte eine Frau etwas in der Dienststelle in der Richard-Lehmann-Straße abgeben.