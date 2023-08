﻿Polizeischüsse nach Verfolgungsjagd: Autofahrer in Leipzig vor Gericht

Leipzig. Er soll sich eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert haben und wurde im Leipziger Süden durch Schüsse schwer verletzt: Thomas H. (39) muss sich seit Montag wegen einer Vielzahl von Anklagepunkten vor dem Amtsgericht verantworten. Es geht unter anderem um versuchte gefährliche Körperverletzung, tätlichen Angriff auf Polizisten, Fahrerflucht und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Allerdings kam zum Prozessauftakt auch die Frage auf, ob der Polizeieinsatz womöglich unverhältnismäßig brutal war.

An dieser Stelle wurde der Mercedes-Benz des Angeklagten von Streifenwagen eingekesselt. © Quelle: Einsatzfahrten Leipzig

Es war am 9. Januar 2023 gegen 17.30 Uhr, als Thomas H. in Leipzig-Lößnig einer Zivilstreife der Polizei auffiel. Wie sich später herausstellte, war er in einem Mercedes-Benz ohne Zulassung und Haftpflicht unterwegs, hatte falsche Kennzeichen an dem Wagen und besaß keinen Führerschein. Als die Beamten ihn in der Willi-Bredel-Straße kontrollieren wollten, fuhr Thomas H. davon. In der Anklageschrift ist von einer wilden Verfolgungsjagd die Rede, die sich über etwa drei Kilometer von Zwickauer und Bornaischer Straße über Prinz-Eugen-Straße bis hin zur Koburger Straße hinzog. Wie ein Revierpolizist berichtete, sei Thomas H. dabei auch Slalom über den Wäscheplatz eines Mehrfamilienhauses gefahren und hätte teilweise Tempo 100 draufgehabt.

Anklage: Vier Streifenwagen mit Absicht gerammt

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann aus dem Leipziger Umland vor, dass er auf seiner Flucht vor der Polizei vier Streifenwagen absichtlich gerammt habe, um diese abzuschütteln. Einen Einsatzwagen soll er gegen einen Brückenpfeiler gedrängt haben, sodass der Beamte am Steuer nur noch eine Vollbremsung machen konnte, um eine Kollision zu vermeiden. Der Gesamtschaden an den Streifenwagen wird auf etwa 54.000 Euro beziffert.

In der Koburger Straße an der Auffahrt zur Bundesstraße 2 endete die Flucht des Angeklagten, als mehrere Polizeiautos den Mercedes-Benz einkesselten. Thomas H. soll dann über das Fenster auf der Beifahrerseite aus dem Auto geklettert und mit einer Machete – Klingenlänge: 55 Zentimeter – auf die Beamten zugelaufen sein, um sie zu verletzen. Die Beamten feuerten mit ihren Dienstwaffen, trafen den unter Drogeneinfluss stehenden Thomas H. in den Beinen und am Oberarm. Noch vor Ort wurde er notversorgt, kam dann zur Operation in ein Krankenhaus.

Doch hat sich das alles tatsächlich so abgespielt, wie es die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage aufführt? Verteidiger Curt-Matthias Engel monierte „Defizite in den Ermittlungen“ und wies darauf hin, dass immer noch gegen mehrere Beamte wegen versuchten Totschlags ermittelt werde. Und: Sein Mandant sei nicht auf die Polizisten zugelaufen, dennoch hätten diese aus allen Richtungen auf den „emotional überlasteten und drogenabhängigen Menschen“ geschossen.

„Ich konnte nicht rational denken und handeln“

Thomas H. räumte vor Gericht ein, dass er vor der Polizei geflohen sei, zumal er unter erheblichen Einfluss von Crystal gestanden habe. „Ich konnte nicht rational denken und handeln.“ Allerdings sei es eher so gewesen, dass die Polizei ihn gerammt habe. An der Koburger Straße seien die Beamten sehr aggressiv aufgetreten. Einer sei auf seine Motorhaube gesprungen, um die Frontscheibe einzuschlagen. Auch Reizgas soll in sein Fahrzeug gesprüht worden sein.

Um sich zu schützen, habe er nach der Machete gegriffen. Er sei aus dem Auto geklettert, habe sich ergeben wollen. Doch kaum, dass er wieder auf den Beinen war, hätten die Polizisten das Feuer auf ihn eröffnet. „Man hat mich fast getötet“, sagte Thomas H., der seit diesem Vorfall behindert sein soll.

Für den Prozess gegen den vorbestraften Mann, der nach Behördenangaben unter laufender Bewährung stand, sind Termine bis Ende August geplant. Dem Gericht stehen dabei auch Aufnahmen von Bodycams der eingesetzten Polizisten zur Verfügung.

