﻿Ein Pferd in der Leipziger Straßenbahn: Shetlandpony Cash wird zum Medienstar

Leipzig. „Er ist eine kleine Rampensau“, freut sich Jenny Lehnert (20) aus Radefeld und krault liebevoll ihr Pferdchen Cash. Das ist gerade mal einen Meter hoch, ein Shetlandpony, vier Jahre alt. Und ein schlaues Pferd: Auf Jennys Zuruf schüttelt es den Kopf, dreht sich im Kreis oder steigt mit den Vorderbeinen hoch. Es läuft auch Treppen rauf und runter, geht in Gebäude hinein und fährt Fahrstuhl. Die Leute lächeln, wenn sie das Pferdchen sehen. Und Pferdebesitzer wissen: Das sind Dinge, die nur die allerwenigsten Pferde mitmachen. Schon das Verladen auf den Hänger ist oft ein Problem.

Pferd fährt Straßenbahn von Connewitz nach Wahren

Kürzlich sind Jenny und ihr Pony sogar mit der Straßenbahn durch Leipzig gefahren. „Es war mein letzter Schultag, ich hatte Cash mit auf dem Schulhof am Louise-Otto-Peters-Gymnasium, dort läuft er immer frei herum. Doch als wir nach Hause wollten, war es ihm bei 30 Grad zu warm und er wollte nicht mehr laufen“, berichtet sie. Kurz entschlossen stieg sie mit dem kleinen Hengst am S-Bahnhof Connewitz in die Straßenbahnlinie 11 und fuhr mit ihm bis zum Wahrener Rathaus. Mit einem Extra-Ticket fürs Pferd! Unterwegs machte sie Fotos und Videos, die durch die sozialen Medien gingen. Daraufhin wurde Cash zum kleinen Star: Fernsehsender, Nachrichtenagenturen, Zeitungsverlage meldeten sich und statteten dem Pferd ihren Besuch ab.

Shetlandpony Cash und Besitzerin Jenny Lehnert auf dem LVZ-Vorplatz. © Quelle: Wolfgang Sens

LVB-Sprecher: „Bitte nicht nachmachen!“

Das mit dem Straßenbahnfahren war übrigens eine einmalige Sache. „Skurrilitäten im Alltag sind wir gewohnt“, meint LVB-Sprecher Marc Backhaus, „die Leute transportieren in der Bahn auch Schränke, Sessel oder große Dinge aus dem Baumarkt. Mit dem Pony ist ja alles gut gegangen, aber bitte nicht nachmachen!“ Denn eigentlich sind Pferde von der Beförderung bei den LVB ausgeschlossen. Bei einer Gefahrenbremsung könne das Tier erschrecken, austreten oder fallen.

Tierärztin: „Enge Bindung zur Besitzerin ist großartig“

„Dass die LVB das Pferd überhaupt mitgenommen haben – da staune ich ja“, sagt Tierärztin Gabriela Kinder aus Leutzsch, die auf Pferde spezialisiert ist. Bedenklich findet sie die Bahnfahrt nicht: „Für ein kleines Shetty ist es kein Problem, mal in eine Straßenbahn zu steigen. Ich finde das großartig, dass es zu seiner Besitzerin so eine enge Bindung hat, ihr vertraut und so viele Sachen bereitwillig mitmacht.“ Denn wer sich ein Pony zulegt, müsse wissen: „Damit wird man Teil des Rudels. Die Pferde brauchen diese Zuwendung, die Streicheleinheiten, die Kommunikation.“

Vor drei Jahren war das Pony noch ein „Rambo“

Jenny Lehnert kann das nur bestätigen. Vor drei Jahren, als Cash zu ihr kam, war er noch ein ganz anderes Pferd: „Ein ordentlicher Rambo, konnte gar nichts, hat gezwickt und getreten. Im Dorf sind die Leute auf die andere Seite gegangen, wenn wir kamen.“ Doch das „Pferdemädchen“ hat ihren Vierbeiner direkt am Haus auf dem Familiengrundstück stehen und beschäftigt sich jeden Tag mit ihm. Sie geht mit ihm spazieren, im Fluss oder See schwimmen, fährt mit ihm Kutsche. Sie beschäftigt und fordert ihn und sagt ihm, wo es langgeht – denn bei anderen Leuten zeigt sich Cash durchaus auch mal stur. Er genießt die Aufmerksamkeit und die Belohnungs-Leckerli.

Jenny berichtet auf Instagram über ihr „Chaos-Rudel“

Auch zu Kindergeburtstagen, Garten- oder Sommerfesten kommen Jenny und Cash, wenn sie – gegen eine kleine Spende – eingeladen werden. „Dass er mir inzwischen so viel Vertrauen schenkt und alles mitmacht, finde ich toll“, sagt die Abiturientin. Zur Familie gehören noch mehr Tiere: Insgesamt sechs Pferde haben die Lehnerts in Radefeld, außerdem Hühner, Schafe und fünf Hunde. Jenny hat schon als kleines Mädchen mit dem Reiten begonnen. Nachdem sie nun die Schule beendet hat, möchte sie eine Ausbildung zur tierärztlichen Fachangestellten machen und am liebsten in der Pferdeklinik arbeiten. Über die Erlebnisse mit ihren Tieren berichtet sie regelmäßig auf Instagram unter dem Begriff „chaos.rudel“.

