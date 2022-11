﻿Eigener Trickfilm, wachsende Familie: Zwei neue Pop-Up-Stores öffnen in Leipzig

Zwei neue Pop-Up-Stores können für vier Wochen in den Höfen am Brühl und in den Promenaden Hauptbahnhof öffnen. Es sind die Sieger eines Kreativwettbewerbs.

Leipzig. In den Promenaden Hauptbahnhof sowie in den Höfen am Brühl öffnen ab 7. November zwei neue Pop-Up-Stores. Bei "Mitmalfilm" können selbst gemalte Bilder als Zeichentrickfilm zum Leben erweckt werden. Im "Familien Concept Store" wird ein Rundum-Paket für wachsende Familien angeboten. Das Besondere: Die temporären Nutzer sind die per Jury-Entscheid und nachfolgender Internet-Abstimmung gekürten Gewinner aus dem diesjährigen Kreativwettbewerb der kommunalen Wirtschaftsförderung. Die Idee: Leipzigs Einkaufszentren haben oft mit Leerstand zu kämpfen. Jungen Unternehmen hingegen fehlt es häufig an Präsentationsfläche, um ihre Angebote einem breiten Kundenstamm bekannt zu machen. Die städtische Wirtschaftsförderung verschafft ein wenig Abhilfe, vergibt nach dem Wettbewerb jeweils einen Laden auf Zeit für vier Wochen. "Leipzigerinnen und Leipziger haben entschieden, welche Ideen bald unsere Innenstadt bereichern", so Wirtschaftsbürgermeister Clemens Schülke (CDU).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Minimalfilm zieht in Promenaden am Hauptbahnhof

"Mitmalfilm" wurde von Alice von Gwinner und Uli Seis, zwei Filmschaffenden aus Leipzig, erfunden. Sie beziehen ein 70 Quadratmeter großes Geschäft in den Promenaden Hauptbahnhof (Erdgeschoss). Dort können Kinder und Familien die Erfindung, eigene Bilder zum Leben zu erwecken, ausprobieren. "Einen Mitmalfilm Pop-Up-Store in der Vorweihnachtszeit zu betreiben ist großartig! Nicht nur für uns, sondern für alle, die Kinder im Alter zwischen 4 und 9 Jahren sinnvoll beschenken wollen", freut sich Uli Seis. "Mitmalfilme sind ideale Weihnachtsgeschenke: Sie sind lustig, kreativ, überraschend und (aber verraten Sie das nicht Ihren Kindern) medienpädagogisch wertvoll."

Mode und Tipps zur sanften Geburt in den Höfen am Brühl

Julia Kitschke-Schönbrodt bezieht hingegen eine 122 Quadratmeter große Ladenfläche in den „Höfen am Brühl“ (1. Obergeschoss). Werdende Mütter erhalten dort außergewöhnliche Umstandsmode, Tragejacken (auch für Väter) sowie liebevoll designte Wickeltaschen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In einem separaten Bereich wird es wechselnde Informationen zu Themen wie Hypnobirthing, Geburtsvorbereitung und Wochenbettverpflegung geben. "Ich freue mich sehr, dass ich für einen Monat die Möglichkeit bekomme, mein ausgewähltes und nachhaltiges Sortiment an Umstands- und Stillmode durch Baby- und Kindersachen sowie Accessoires zu ergänzen und somit in einem Laden einen Raum für die ganze Familie schaffen kann", so Julia Kitschke-Schönbrodt. Im Laden könnten die werdenden Mamas gemütlich alles probieren.

Julia Kitschke-Schönbrodt in ihrem Geschäft in der Paul-Gruner-Straße. Ab 7. November wird die Gewinnerin eines Kreativwettbewerb für Pop-Up-Stores für vier Wochen lang in die Höfe am Brühl ziehen. © Quelle: André Kempner

Den Kreativwettbewerb für Pop-Up-Stores schrieb das Amt für Wirtschaftsförderung 2022 zum zweiten Mal aus. Gekürt wurden die fünf besten Ideen, welche anschließend zur öffentlichen Abstimmung standen. Zwei werden nun umgesetzt.

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue LVZ-App herunter:

- Für iOS

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

- Für Android