﻿Pornografie-Verdacht: Kripo ermittelt gegen Mölkauer Lehrer

Gegen einen Lehrer der Oberschule Mölkau wird wegen Verbreitung pornografischer Schriften an Minderjährige ermittelt. Nach Angaben der Schulbehörde ist er inzwischen nicht mehr an der Einrichtung tätig.

Leipzig. Der Vorfall ereignete sich im privaten Bereich, hatte aber ernsthafte Folgen für die gesamte Bildungseinrichtung: Ein Lehrer der Oberschule Mölkau soll eine Datei mit sexuellem Inhalt an einen Schüler geschickt haben. „Bei der Kriminalpolizei liegt seit dem 10. Februar eine Anzeige wegen der Verbreitung pornografischer Schriften an eine Person unter 18 Jahren vor“, bestätigte Polizeisprecherin Sandra Freitag entsprechende Informationen der LVZ. 

Nach Angaben aus dem Umfeld der Schule sollen ein oder mehrere Achtklässler die Sache ins Rollen gebracht haben. Unter anderer Identität als Mädchen hätten sie Kontakt zu dem Lehrer hergestellt, hieß es. Dieser soll dann am Abend des 9. Februar mindestens ein Bild verschickt haben, dass aus Sicht der Ermittlungsbehörden pornografischen Inhalts war. Die Polizei bestätigte diese Einzelheiten bisher nicht, hält sich zu Hintergründen und Details des Falles unter Verweis auf das laufende Ermittlungsverfahren bedeckt.

Auflösung des Arbeitsverhältnisses während der Ferien

Die Schulleitung sprach in einem Schreiben an Eltern und Schüler von einem „Vorfall sexualisierter Gewalt im Bereich soziale Medien, an dem eine Lehrkraft federführend agierte und seine Machtposition missbrauchte“. Es bleibe ein „Gefühl der Ohnmacht, des Ekels und der Widerspruch zwischen dem bisher erlebten fürsorglichen Bild der Lehrkraft innerhalb des Schulalltages und seines offensichtlich völlig normkonträren Verhaltens“. Allerdings werde auch die Art und Weise, mit welcher Schüler der achten Klasse diese Tat in Bewegung gesetzt hätten, Konsequenzen haben, so die Schulleitung.

Die Polizei verwies auf Nachfrage ausdrücklich auf die bis zum Abschluss der Ermittlungen zu geltende Unschuldsvermutung. Klar ist aber bereits jetzt: Der unter Tatverdacht stehende Lehrer wird nicht mehr an der Oberschule Mölkau unterrichten. Die Person sei nicht mehr im Schuldienst, sagte Roman Schulz vom Landesamt für Schule und Bildung auf LVZ-Anfrage. Im Zusammenhang mit der Überprüfung der Vorwürfe habe es auch Personalgespräche gegeben. In den Winterferien habe man sich dann im gegenseitigen Einvernehmen auf eine Auflösung des Arbeitsverhältnisses geeinigt. Aus Sicht der Schulbehörde ist der Fall damit abgeschlossen. Für das Landesamt gebe es nunmehr keine Befugnisse mehr, dienstrechtlich gegen den Lehrer vorzugehen, erklärte der Behördensprecher.

Schule jetzt im Präventionsprogramm der Polizei

Die Schule mit knapp 500 Schülern und 40 Lehrkräften hat mit Bekanntwerden des Vorfalls zahlreiche Schritte unternommen, um Konsequenzen daraus zu ziehen und Missbrauch in Form von sexualisierter Gewalt auf analogem oder digitalem Wege künftig zu vermeiden. So ist die Einrichtung in das Präventionsprogramm der Polizei aufgenommen worden, kündigte die Schulleitung in einem Rundschreiben an. Ab dem kommenden Schuljahr sollen etappenweise gemeinsame präventive Veranstaltungen stattfinden, um Kinder, Lehrkräfte und auch Eltern zu unterstützen. Kurzfristig wurden zudem ein thematischer Elternabend und eine Fortbildung des Kinderschutzbundes für Lehrer geplant. Vorgesehen ist auch ein spezielles Schutzkonzept, das ins Schulprogramm aufgenommen werden soll.