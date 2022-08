Porsche feiert Geburtstag: Vor 20 Jahren rollte im Leipziger Werk das erste Auto vom Band. Zum Jubiläum gab es am Sonnabend einen launigen Festakt in „Wetten, dass...?“-Manier mit Musik, Entertainment und Ehrengästen. Die Autobauer verteilten selbst Geschenke – und lüfteten ein Geheimnis.

Leipzig. Jeder dritte Porsche, der irgendwo auf der Welt herumfährt, stammt aus Sachsen. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sieht's gerne. "Nur dass die Staatskanzlei keinen einzigen Porsche hat, ist Mist!" Zum Festakt anlässlich von 20 Jahren Porsche-Werk Leipzig hätten dem Landesvater die PS aber auch nichts genützt. Er kam zu spät aus Dresden – wie es hieß, steckte er im Stau. "Wir waren mit einem BMW unterwegs. Mit einem Porsche hätte es vielleicht geklappt", witzelte Kretschmer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von „Klassik airleben“ bis Opernball

Im Besucherzentrum stieg der Festakt zu „20 Jahre Porsche-Werk Leipzig“. © Quelle: Christian Modla

Locker und launig ging es zu bei der Festveranstaltung am Sonnabendvormittag im Leipziger Porsche-Werk. Die beiden Moderatoren Franziska Schenk und Roman Knoblauch begrüßten Akteure von damals und heute auf der Bühne, wo sie auf einer Couch im "Wetten, dass...?"-Stil Platz nahmen und Anekdoten erzählten. Und natürlich wurde wie bei "Wetten, dass...?" das Programm überzogen. Was der Festakt widerspiegelte: Leipzig ist für Porsche zur zweiten Heimat geworden, der Autobauer ist Teil der Stadtgesellschaft und untersützt mit viel Geld soziale, sportliche und kulturelle Aktivitäten. Nur zwei Beispiele: Das Gewandhaus-Streichquartett stellte den Bezug zu "Klassik airleben" im Rosental her, der von Porsche gesponserten Lieblingsveranstaltung vieler Musikfreunde. Die Breakdancer "Saxonz" wiederum leiteten über zum Leipziger Opernball, ebenfalls maßgeblich von Porsche gesponsert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tombola-Hauptpreis ist ein signalgelber Macan

Vivian Honert-Bodin (links) und Maxi Fenger, Geschäftsführerinnen der Leipziger Opernball GmbH, freuen sich über den Hauptpreis für die Opernball-Tombola. © Quelle: Christian Modla

Und dann rollte er auf die Bühne: ein Macan in der Sonderfarbe Signalgelb, 265 PS stark und rund 88.000 Euro wert. Ein Unikat – und der Tombola-Hauptpreis beim diesjährigen Leipziger Opernball am 24. September. Zum neunten Mal stiftet der Sportwagenhersteller ein Fahrzeug. Das Modell Macan wurde deshalb ausgewählt, weil der Autobauer damit in Leipzig "erwachsen" geworden ist, sich zum Vollwerk mit eigenem Karosseriebau und Lackiererei entwickelt hat. Auf dem Beifahrersitz saß übrigens Katrin Schubert (59), Mitarbeiterin der ersten Stunde in der Fertigung und heute im Lager für die Persönliche Schutzausrüstung tätig.

Jubiläumseis und je 15.000 Euro für zwei Leipziger Vereine

Das Jubileumseis von San Remo und Porsche Leipzig. © Quelle: Andre Kempner

Zum 20. Geburtstag erhielt das Leipziger Porsche-Werk von den Festgästen jede Menge Glückwünsche. Und verteilte seinerseits Geschenke: Je 15.000 Euro gingen an den Verein Mosaik Leipzig und den Verein Mühlstraße 14. Das Geld kam auf leckere Weise in die Kasse, über den Verkauf der Porsche-Jubiläumseissorte von Juni bis August im Eiscafé San Remo und seinen Filialen in der Leipziger Innenstadt. Zu jeder verkauften Kugel legte Porsche 2,20 Euro dazu und rundete am Ende noch etwas auf. Der Verein Mosaik unterstützt Erwachsene mit Flucht- und Migrationserfahrung, aktuell besonders Geflüchtete aus der Ukraine, der Verein Mühlstraße ist ein soziokulturelles Stadtteilzentrum im Leipziger Osten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die meisten wollen Fahrtrainer werden

Moderatorin Franziska Schenk mit Ex-Rennfahrer Walter Röhrl und Klaus-Gerhard Wolpert von der Porsche AG (von links). © Quelle: Christian Modla

Rennfahrerlegende Walter Röhrl schwärmte vom Sportwagen Carrera GT, der in Leipzig gebaut wurde und den er mitentwickelt hat, "das beste Auto, das es je gegeben hat". Das Ensemble Amarcord sang "Es klappert die Mühle am rauschenden Bach", laut Daniel Knauft "unser Beitrag zur Energiewende". Wolfgang Tiefensee (SPD), vor 20 Jahren Oberbürgermeister in Leipzig, berichtete, dass Leipzig nur allzu gern die Gläserne Manufaktur von Volkswagen gehabt hätte – aber keine Chance gegen Dresden und den Canaletto-Blick hatte. Dafür bekam die Messestadt dann das neue Porsche-Werk, als einer von 18 möglichen Standorten: "Das war der Durchbruch für Investoren in Leipzig." Welche Sogwirkung diese Ansiedlung auslöste, weiß Grit Schöbel, Personalleiterin im Leipziger Werk, denn schon in der ersten Runde der Personalauswahl kamen 30.000 Bewerbungen. "Die meisten wollen Instrukteur werden" – sprich Fahrtrainer – erzählte Schöbel, die selbst als Entgeltabrechnerin bei Porsche an den Start gegangen ist.

Familienfest auf dem Werksgelände

Während im Besucherzentrum der Festakt lief, begann auf dem Werksgelände das Familienfest für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihre Angehörigen zum Jubiläum 20 Jahre Porsche in Leipzig © Quelle: Kerstin Decker

Nicht nur im „Diamanten“, dem Event- und Ausstellungszentrum von Porsche, wurde am Sonnabend gefeiert. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Porsche Leipzig GmbH waren zum Familienfest auf dem Werksgelände eingeladen. Trotz des Regens standen sie Schlange am Riesenrad, Autoscooter oder Kettenkarussell, zeigten ihren Angehörigen die Montage, den Karosseriebau oder die Lackiererei, schauten sich Vorführungen der Werksfeuerwehr an und stärkten sich an den Imbiss- und Getränkeständen. Das Familienfest findet normalerweise jedes Jahr statt, wegen Corona fiel es zwei Jahre lang aus.