﻿Prager Straße: Handwerkskammer Leipzig warnt vor geplanter Fahrspurreduzierung

Noch kann der Verkehr auf der Prager Straße zwischen An der Tabaksmühle (im Vordergrund) und der Friedhofsgärtnerei zweispurig in jede Richtung fließen. Nach dem geplanten Umbau könnte es in diesem Bereich nur noch eine Fahrspur in jede Richtung geben.

Leipzig. Leipizgs Bau-Bürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) bläst der Gegenwind ins Gesicht: Sein Plan, die Prager Straße zwischen An der Tabaksmühle und Friedhofsgärtnerei nur noch einspurig in jede Richtung zu führen, hat Kritiker auf den Plan gerufen. Auch Handwerkskammer-Präsident Matthias Forßbohm spricht sich nun gegen eine Fahrspurreduzierung aus. Entschieden wird demnächst im Stadtrat.

Dienberg plädiert für eine Neuaufteilung des Verkehrsraums, weil der Gleismittelabstand der Straßenbahngleise in diesem Bereich verbreitert werden soll, damit die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) dort künftig ihre neuen Fahrzeuge einsetzen können. Bei dieser Umgestaltung sollen auch gleich die Rad- und Gehwege breiter werden. Für den Autoverkehr bleibt dann nur noch eine Fahrspur in jede Richtung.

„Für Ein- und Auspendler nicht akzeptabel“

Die Handwerkskammer Leipzig warnt vor diesem Schritt. Man halte den Plan „aus vielen Gründen für falsch“ und wolle deshalb vor der Abstimmung im Rat „einen sachlichen Diskurs“ zu Einwänden anstoßen, heißt es in einer Erklärung von Kammer-Präsident Matthias Forßbohm.

Handwerkskammer-Präsident Matthias Forßbohm sieht in dem Umbauprojekt viele Tücken und fordert Nachbesserungen an den Plänen. © Quelle: André Kempner

Forßbohm weist unter anderem darauf hin, dass im Süden von Leipzig ein ähnlich gravierender Eingriff in das Hauptstraßennetz ansteht: Wenn dort die Agra-Brücke der Bundesstraße 2 durch einen Tunnel ersetzt werde, sei auch an dieser Stelle eine lange Sperrung zu erwarten, so der Kammer-Präsident. „Mit der zweispurigen Prager Straße würde eine weitere leistungsfähige Verkehrsader in den Süden fehlen. Für tausende Ein- und Auspendler sowie den gewerblichen Verkehrs ist dies nicht akzeptabel.“

Eine einspurige Führung der Prager Straße würde auch für Großereignisse – wie zum Beispiel Spiele von RB-Leipzig – nachteilig sein, heißt es weiter. „Es würde zu einer Überlastung dieser dann nur noch einspurigen Verkehrsachse kommen, die die Autobahn 38 mit dem Park- und Ride-Platz am Völkerschlachtdenkmal verbindet“, so Forßbohm. „Der Wirtschaftsverkehr wäre insbesondere während solcher Großereignisse massiv von Behinderungen betroffen.“

Nur auf einer Seite ein Gehweg?

Statt die Fahrspuren zu halbieren, empfiehlt er den Planern, die Fußgänger-Führung zu überdenken: Die geringe Zahl der Fußgänger würde es erlauben, nur eine Straßenseite mit einem Gehweg auszustatten und auf der anderen Seite auf ihn zu verzichten. „Der Radverkehr könnte somit konfliktfrei unter Beibehaltung zweier Fahrspuren geführt werden.“

Die Planer sollten nach Auffassung des Kammer-Präsidenten auch stärker berücksichtigen, dass es auf der Prager Straße einen starken Rettungsverkehr in stadtauswärtige Richtung gibt. Dort seien insbesondere häufig Blaulicht-Fahrzeuge mit Notfall-Patienten zum Herzzentrum unterwegs. Eine nur noch einspurige Führung der Prager Straße würde diesen Verkehr „gravierend behindern“, so Forßbohm.

Auch die Bürgervereine Probstheida und Stötteritz melden Bedenken an. „Wir begrüßen ausdrücklich den Ausbau der Straßenbahninfrastruktur und die Verbesserung des Geh- und Radwegekomforts entlang der Prager Straße“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Dies dürfe aber nicht dazu führen, dass der ohnehin schon vorhandene Schleichverkehr durch ihre Wohnquartiere noch weiter zunimmt. „Wichtige Infrastruktur, wie das Klinikgelände in Probstheida, das um eine Rettungswache erweitert werden soll, und soziale Einrichtungen in Stötteritz sind über die Prager Straße erschlossen“, heißt es weiter. „Verringert man deren Durchlässigkeit für den KFZ-Verkehr, werden nicht nur Krankenwagen noch stärker am zügigen Vorankommen behindert, sondern man riskiert auch weitere nachteilige Entwicklungen für das Wohnumfeld.“

Rund ein Kilometer lang ist der geplante Umbauabschnitt, über den jetzt kontrovers diskutiert wird. © Quelle: LVZ

„Bürger müssen einbezogen werden“

Nicht nachvollziehbar sei auch, dass die Stadtverwaltung bereits eine von vier Varianten ohne Bürgerbeteiligung im Stadtbezirksbeirat oder in den Bürgervereinen ausgewählt hat. „Daher fordern wir, dass die Stadt rechtzeitig wirksame Maßnahmen ergreift, dass die heutige Durchlässigkeit der Prager Straße nicht weiter eingeschränkt wird, eine noch stärke Verlärmung der angrenzenden Wohnviertel verhindert wird und damit die selbst gesteckten Ziele des Lärmaktionsplans erfüllt werden.“

LVZ-Leser gehen ebenfalls mit dem Umbauplan ins Gericht. „Bereits jetzt mit zwei Fahrspuren sind Staus bis zu 500 Meter Länge Realität“, mailte der Leipziger Michael Posselt an die LVZ. Die Rettungsfahrzeuge zur Herzklinik und umgekehrt von der Autobahn mit Spezial-Krankentransporten zur Uniklinik stünden häufig im Stau, ebenso Fahrzeuge von Polizei und Feuerwehr. Der geplante Umbau könne deshalb „buchstäblich Menschenleben“ kosten. „In der Prager Straße gibt es beidseitig ausreichend Platz für Radfahrer auf den kombinierten Radfahr- und Gehwegen“, so Posselt. Weil das Fußgängeraufkommen „mäßig“ sei, komme es auch kaum zu Konflikten zwischen Radfahrern und Fußgängern.

„Luftreinhalteplan“ wird Makulatur

Negative Auswirkungen auf den Leipziger Luftreinhalteplan befürchtet der Leipziger ebenfalls. Dieser Plan werde wegen des „zu erwartenden Verkehrskollapses und durch den unvermeidlichen Ausweichverkehr in die umgebenden teilweise engen Wohngebietsstraßen zum Beispiel in Ober-Stötteritz“ bald „nur noch Makulatur“ sein, prophezeit er.

LVZ-Leserin Beate Müller aus Holzhausen fordert, das 7,3 Millionen Euro große Umbaubudget besser in eine Verlängerung der Straßenbahnlinie 4 zu den Kliniken in Probstheida zu investieren. „Das wäre besser als der Rückbau“, mailte sie.