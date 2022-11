﻿Prager Straße in Leipzig: Fahrgastverband Pro Bahn begrüßt Umbauplan

Der einspurige Umbau der Prager Straße zwischen An der Tabaksmühle und Südfriedhof (Mitte) wird den Nahverkehr in Leipzig attraktiver machen, sagt der Fahrgastverband Pro Bahn.

Leipzig. Der Landesverband Mitteldeutschland des Fahrgastverbandes Pro Bahn hat sich hinter die Pläne der Leipziger Stadtverwaltung gestellt, die Prager Straße zwischen An der Tabaksmühle und Friedhofsgärtnerei für breitere Straßenbahnen zu ertüchtigen und dafür die Prager Straße in diesem Abschnitt nur noch mit jeweils einer Auto-Fahrspur in jede Richtung zu führen.

Breitere Bahnen sorgen durch mehr Platz im Inneren für viel zügigeres Aus- und Einsteigen, also für mehr Pünktlichkeit auch bei hoher Nachfrage, heißt es in einer Erklärung des Verbandes. Dass mit der gefundenen Lösung der Bahnkörper erhalten bleibt, sei dort besonders wichtig, weil bereits eine Separierung vom Autoverkehr besteht.

„Zukünftiges Fahrgastwachstum, zum Beispiel durch die Einführung des deutschlandweit gültigen 49-Euro-Tickets, kann so leicht durch Taktverdichtungen bewältigt werden“, sagt Carsten Schulze-Griesbach, Referent für die Region Leipzig/Halle. Nicht nur das Rasengleis werde analog den angrenzenden Abschnitten für weniger Lärm und ein besseres Mikroklima sorgen. Auch die deutlichen Verbesserungen für Fuß- und Radverkehr seien elementar wichtig für einen leicht erreichbaren ÖPNV.

„Konsequente Umsetzung“ gefordert

"Durch den Entfall von zwei der vier Auto-Spuren befürchten einige verstärktes Chaos und Behinderungen für Rettungsfahrzeuge", so Schulze-Griesbach. Er begrüße deshalb die von der Leipziger Handwerkskammer geforderte Diskussion des Vorhabens. Als Fahrgastverband erwarte man aber die "konsequente Umsetzung der stadtverträglichen und zukunftstauglichen Planungsvariante" der Stadt. Dies sei auch notwendig, um durch mehr Platzkapazität die zukünftige Entwicklung der dynamisch wachsenden Stadt Leipzig zu sichern.

Wie berichtet, befürchtet die Handwerkskammer durch die geplante Halbierung der Fahrspuren noch längere Staus auf der wichtigen Hauptverkehrsstraße in den Südosten sowie negative Folgen für den Wirtschaftsverkehr. Auch Rettungsfahrzeuge, die die Kliniken in Probstheida ansteuern, würde dann in den Staus steckenbleiben, heißt es. Zwei Bürgervereine angrenzender Stadtteile warnen davor, dass Autofahrer dann auf ihre Wohngebietsstraßen ausweichen könnten.

