Der geplante Umbaubereich der Prager Straße (rechts) verläuft direkt am Völkerschlachtdenkmal. Derzeit gibt es noch zwei Fahrspuren in jede Richtung, auf denen sich der Verkehr häufig staut. Die Stadtverwaltung will künftig nur noch eine Spur in jeder Richtung verlaufen lassen.

© Quelle: André Kempner