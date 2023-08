„Architektonisches Meisterwerk von Weltrang“: Leipziger Niemeyer-Kugel ausgezeichnet

Newsletter „Leipzig Update“

Der Dienstag: Korruptionsvorwurf gegen das Ministerium von Frau Köpping

Es geht um Anzeichen für „nicht integres Verhalten“. So steht es in einer 300-seitigen Analyse des Landesrechnungshofes, der zur Verteilung von Fördermitteln an konkrete Vereine festgestellt haben will, dass man im Sozialministerium ein paar Augen zu viel zugedrückt haben könnte. Im Fokus: auch einer der Staatssekretäre von Sozialministerin Petra Köpping (SPD).