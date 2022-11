﻿Weltpremiere der „Stillen Trabanten“ in Leipzig: Riesenandrang – doch einer fehlte

Nach langer Zeit gab es in Leipzig mal wieder ein richtiges Event am roten Teppich – die Weltpremiere des Kinofilms „Die stillen Trabanten“ nach den Erzählungen des Leipzigers Clemens Meyer. Der blieb dem Kinostart allerdings fern.

Leipzig. Riesenandrang am Dienstagabend in den Leipziger Passage-Kinos: Nach langer Pandemie-Pause gab es mal wieder ein richtiges Event am roten Teppich – die Weltpremiere des Kinofilms „Die stillen Trabanten“ nach den Erzählungen des Leipzigers Clemens Meyer. Kameraleute und Fotografen warteten mit startklaren Kameras und Mikrofonen, zahlreiche Fans mit gezückten Handys. Um 19.45 Uhr kamen die prominenten Darstellerinnen und Darsteller Martina Gedeck, Nastassja Kinski, Peter Kurth, Albrecht Schuch und Andreas Döhler.

Sie posierten für Fotos, gaben Interviews, setzten sich dann mit in den Kinosaal und stellten sich anschließend den Fragen des Publikums. Charly Hübner wollte eigentlich auch kommen, fiel aber kurzfristig wegen Krankheit aus.

Tickets in kurzer Zeit ausverkauft

Obwohl der Film gleich in zwei Kinosälen parallel lief, waren die Tickets in kürzester Zeit ausverkauft. Margitta Rudolph (65) aus Leipzig hatte Glück und konnte online zwei Eintrittskarten erwerben. Vor allem Nastassja Kinski und Albrecht Schuch wollte sie mal aus der Nähe sehen. „Wenn man nicht mehr arbeitet, hat man Zeit, sich um sowas zu kümmern.“

Der Schauspieler Albrecht Schuch bei der Weltpremiere des Films „Die stillen Trabanten“ in die Passage Kinos – auch seine Mutter war zu Gast. © Quelle: Hendrik Schmidt/dpa

Zu den allerersten Fans, die schon eine Stunde vor Beginn am roten Teppich warteten, gehörten zwei Schulfreundinnen: Sylvia Heyder (64) aus Leipzig und Anne Schuch (64) aus Jena. Auf hartnäckiges Nachfragen bestätigte Anne Schuch: Ja, sie ist die Mutter von Darsteller Albrecht Schuch – und von seiner Schwester Karoline Schuch. „Ein toller Film“, strahlte sie nach der Vorstellung.

Ihr Sohn, der in Leipzig Schauspiel studiert hat, hatte die Rolle ersatzweise für August Diehl übernommen. Eigentlich, so berichtete er, war er damals „körperlich durch“, denn er kam gerade vom Dreh der Netflix-Produktion „Im Westen nichts Neues“. Die geht mittlerweile für Deutschland ins „Oscar“-Rennen.

Gedreht wurde 2021 in Leipzig und Mitteldeutschland

Gedreht wurden die „Stillen Trabanten“ unter strenger Geheimhaltung im Sommer und Herbst 2021 in Leipzig, Halle, Grimma, Teutschenthal und Bitterfeld-Wolfen. In Leipzig entstanden die meisten Aufnahmen im Hauptbahnhof an Gleis 12/13, in der Osthalle, auf dem Querbahnsteig. Außerdem in einem Grill-Imbiss an der Eisenbahnstraße und im Wintergartenhochhaus. Viele Szenen wurden nachts gedreht.

Szene aus „Die stillen Trabanten“ mit Charly Hübner und Irina Starshenbaum. Der Film kommt am 1. Dezember in die deutschen Kinos. © Quelle: Warner Bros./dpa

„Das war ein aufregendes Leben, erst früh um fünf oder sechs ins Bett zu gehen“, erzählte Martina Gedeck, die normalerweise früh aufsteht. „Aber diese Stunden hatten etwas Zauberhaftes, das hat mir sehr gefallen.“ Mit Nastassja Kinski – die beinahe 30 Jahre nicht mehr in einem deutschen Kinofilm zu sehen war – drehte sie erstmals zusammen, und gleich sehr intensive und intime Szenen zu zweit. „Wir haben uns sehr aufeinander eingelassen und Zeit und Raum teilweise vergessen.“

Buchautor Clemens Meyer bleibt der Weltpremiere fern

Und wo war eigentlich Buch- und Drehbuchautor Clemens Meyer, warum kam er nicht zur Filmpremiere? „Das weiß ich doch nicht“, antwortete etwas schroff sein langjähriger Partner, Regisseur und Drehbuchautor Thomas Stuber. Das spricht dafür, dass etwas dran ist an dem Gerücht: Die beiden Künstler haben sich verstritten, Clemens Meyer mag den Film nicht, deshalb blieb er der Premiere fern.

Bleibt zu hoffen, dass die beiden sich wieder einkriegen – schließlich arbeiten sie auch beim Polizeiruf aus Halle zusammen. „Im Mai drehe ich einen neuen Polizeiruf 110. Nach einem Buch von Clemens Meyer. Mehr kann ich nicht tun“, sagt dazu der gebürtige Leipziger Thomas Stuber.

