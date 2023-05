﻿Premiere nach 130 Jahren: Arbeitsgerichtsverband tagt erstmals in Leipzig

Leipzig. Das gab es noch nie in Leipzig: Am Montag, 8. Mai, veranstaltet der Deutsche Arbeitsgerichtsverband zum ersten Mal in seiner 130-jährigen Geschichte eine Ortstagung in Leipzig. Im Hörsaalgebäude der Universität Leipzig werden ab 18 Uhr etwa hundert Arbeitsrechtsexperten aus Lehre, Rechtsprechung und Anwaltschaft, Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie Sozialpartner und Betriebsräte erwartet. Auch Mitarbeiter des städtischen Personalamtes und Studenten der Rechtswissenschaften sollen dabei sein.

„Ortstagungen wie diese sollen die Gelegenheit bieten, sich im Arbeitsrecht zu informieren und einen persönlichen Austausch über alle politischen Grenzen hinweg zu pflegen“, sagt Sebastian Roloff (48). Der Jurist ist seit Juni 2016 Richter am Bundesarbeitsgericht und wurde zum 1. März vorigen Jahres zum Honorarprofessor für Betriebsverfassungsrecht und Europäisches Arbeitsrecht an der Juristenfakultät der Universität Leipzig ernannt. Gemeinsam mit Professor Burkhard Boemke vom Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Arbeits- und Sozialrecht in Leipzig gehört er zu den Organisatoren der Veranstaltung. „Unser Ziel ist es auch, regelmäßig Ortstagungen in Leipzig durchzuführen und so eine Möglichkeit des Austausches zu etablieren.“

Urlaub, Kurzarbeit und Schutz von Whistleblowern

Denn Fakt sei auch, dass der 1893 erstmals gegründete, bundesweit tätige Deutsche Arbeitsgerichtsverband mit 3800 Mitgliedern bislang kaum Angehörige in den neuen Bundesländern hat. Immerhin ist die Ortstagung in der Leipziger Universität nicht nur die erste in der Messestadt, sondern eine der ersten in ganz Ostdeutschland. Künftig will sich der Verband stärker als bisher hier engagieren, blickt Roloff voraus. Denn der Bedarf ist auch hierzulande da. Aufgabe des Verbands sei es beispielsweise, in diesem konfliktreichen Feld des Arbeitsrechts Kompromisse zu finden und miteinander ins Gespräch zu kommen. In Leipzig soll dies in Verbindung mit den sächsischen Arbeitsrechtstagen, die regelmäßig im November hier stattfinden, geschehen.

Drängende Themen aus Sicht des Verbandes sind gegenwärtig etwa der Hinweisgeberschutz zum Schutz von Whistleblowern oder auch die Befristung von Arbeitsverhältnissen in prekärer Beschäftigung. Zur Entwicklung der Rechtsprechung in diesem Bereich wird die frühere Vorsitzende Richterin am Bundesarbeitsgericht, Edith Gräfl bei der Tagung in Leipzig referieren. Aber auch Themen wie Urlaubsrecht, Kurzarbeit, Arbeitszeit und Transferleistungen der Arbeitsagentur spielen aktuell eine große Rolle bei Veranstaltungen des Verbandes. „Arbeitsrecht ist eine Materie, die alle Menschen betrifft“, sagt Roloff. „Denn eigentlich befindet sich jeder ab Volljährigkeit irgendwann in einem Beschäftigungsverhältnis.“