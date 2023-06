Pride Month und CSD in Leipzig: Veranstaltungen für Queers

Ein Ort, den es auch außerhalb des Pride Month immer gibt: Die Pixi Kollektiv Bar , im Westen der Stadt auf der Georg-Schwarz-Straße, ist für viele Queers in Leipzig ein Ort, an dem sie sich sicher und wohl fühlen. Am 20. Juni findet hier ein „Drag Mario Cart Race“ statt. Es gibt dann ein Mario Kart Wettrennen, das von zwei Drag Queens begleitet wird. Von Luna Neptune und Teilzeitprinzessin Linette gibt es noch zwei Performances von den beiden. Die erste gegen 20 Uhr. Am 29. Juni legt mit Xubii ein Mitglied von music of color auf. Bei schönem Wetter geht es unter freiem Himmel ab 18 Uhr los. Zwangloses Motto ist glam up.