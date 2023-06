﻿Probleme bei der Ausschreibung: Fahren bald weniger S-Bahnen in Leipzig?

Leipzig. Die Folgen wären gravierend: Statt mehr Züge könnten durch den Leipziger City-Tunnel bald weniger fahren. Diese Befürchtung hat die Linken-Fraktion im Stadtrat. Die Fahrtakte einzelner Linien drohen vor allem in den Abendstunden zusammengestrichen zu werden. Grund sind offenbar Fehler im Ausschreibungsprozess für das Mitteldeutsche S-Bahn-Netz, kurz MDSB2025plus. Die Finanzierung ist nach LVZ-Informationen in Schieflage geraten und lässt sich nur mit Zuschüssen des Freistaates Sachsen und einer Verringerung des Angebotes retten. Das würde die Mobilitätswende in Leipzig stark gefährden.

Von Ost nach West – Traum von zweitem City-Tunnel

Dabei hat der Verkehr mit der S-Bahn nach Corona endlich wieder Fahrt aufgenommen. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) träumt sogar schon öffentlich von einer zweiten Röhre im City-Tunnel von Ost nach West, um noch mehr Autofahrer von der Straße auf die Schiene zu holen – damit, wie er sagt, die Mobilitätswende gelinge.

Welcher Anbieter auf den S-Bahn-Linien rund um Leipzig und im City-Tunnel mit seinen Zügen unterwegs ist, entscheidet ein Vergabeverfahren. Das Netz muss europaweit ausgeschrieben werden. Die Laufzeit beträgt zehn und mehr Jahre. Da die Bewerber auch die benötigten Fahrzeuge bestellen – sprich leasen oder kaufen – müssen, hat die aktuelle Ausschreibung bereits vor Corona begonnen. Derzeit fährt ein Tochterunternehmen der Deutschen Bahn auf den S-Bahn-Linien in Mitteldeutschland mit dem Herzstück Leipziger City-Tunnel.

ZVNL soll mehr bezahlen

Beim aktuellen Verfahren ging der für das Netz zuständige Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL) offenbar auf Grundlage eines Gutachtens von zu günstigen Erlösprognosen der Jahre 2018/2019 aus, die aber durch Kostensteigerungen im Zuge der Pandemie und der steigenden Material- und Energiekosten bereits bei Ausschreibungsbeginn längst überholt waren.

Ferner sei es zu einer massiven Verzögerung gekommen mit der Folge erheblicher Kostensteigerungen, die in den Annahmen nicht berücksichtigt worden waren, heißt es von den Linken. Genannt werden ferner Preissteigerungen nach Bruch der Lieferketten und Materialverteuerungen weit vor dem Ukraine-Krieg. Offensichtlich haben die Bieter – nach Kenntnisstand der LVZ ist darunter auch die Deutsche Bahn – in ihren Angeboten die Preise nach oben angepasst.

Defizit von 13 Millionen Euro

Franziska Riekewald, Verkehrsexpertin der Linken im Stadtrat, nennt das Agieren der ZVNL-Geschäftsführung „wenig professionell“. Für die Bewerber sei wertvolle Zeit verlorengegangen. Zeit, in der die Fahrzeugindustrie bereits zweimal die Preise angehoben habe. Kosten die am Ende auf den ZVNL umgelegt werden müssen. Das zu finanzierende Defizit beträgt nach LVZ-Informationen knapp 13 Millionen Euro. Der ZVNL hofft nun auf höhere Zuschüsse des Freistaats. Der Leistungsumfang müsse gekürzt werden, damit diese Summe am Ende auch ausreicht.

Der ZVNL hatte bereits im Juni vorigen Jahres eingeräumt, dass es Schwierigkeiten gebe und der Start des MDSB2025plus deshalb um ein Jahr auf 2026 verschoben werde. Ursprünglich war vorgesehen, zum Fahrplanwechsel im Dezember 2025 das neue mitteldeutsche S-Bahn-Netz zu starten und dabei die Kapazität um weitere 30 Prozent zu erhöhen.

Mit der Erweiterung sollte die Strecke Leipzig–Grimma–Döbeln an den City-Tunnel angebunden werden – mit batteriebetriebenen Zügen, weil durch den City-Tunnel keine Dieselzüge fahren dürfen. Zugleich sollen Naumburg und optional auch Merseburg (beide in Sachsen-Anhalt) ins S-Bahn-Netz eingebunden und nach Torgau ein Halbstundentakt eingeführt werden. Außerdem soll es eine S-Bahn-Verbindung bis nach Riesa geben.

S-Bahn-Linien droht abends der Stundentakt

Doch statt neuer Angebote droht nun eher ein Kahlschlag. Geplant sei, so Linken-Politikerin Riekewald, dass beispielsweise die S-Bahnen auf der viel genutzten Linie S 3 nach Wahren und Halle/Saale ab 20 Uhr nur noch im Stunden-, statt wie bisher im Halbstundentakt fahren. Auch auf den Linien S 1, S 4 und S 6 könne es zu Leistungskürzungen kommen. Auch hier würden die S-Bahnen wohl ab 20 Uhr nicht mehr halbstündlich, sondern nur noch stündlich fahren.

Zugfahren werde dadurch deutlich unattraktiver. Die Gefahr bestehe, dass nicht wie gewollt, mehr Pendler vom Auto auf den Zug umsteigen, sondern wieder mehr Leute mit dem Auto fahren. „Insbesondere die Zubringer zu den Industrie- und Gewerbestandorten im Nordwesten und Norden der Stadt haben große Bedeutung“, betont die Sprecherin für Mobilität der Linken-Fraktion. „Das, was uns mit der erheblichen Verzögerung im Vergabeverfahren und den sogenannten Leistungsanpassungen droht, macht das S-Bahn-Netz deutlich unattraktiver.“

ZVNL kommt zusammen

Aus Anfragen der Linken geht hervor, dass der ZVNL das Bieterverfahren inzwischen beendet hat und mit zwei Unternehmen in Verhandlungen getreten ist. Der Verband will sich vor einer Versammlung an diesem Mittwoch nicht äußern. Wie eine Sprecherin mitteilt, werde man sich im nichtöffentlichen Teil der Sitzung mit der Thematik befassen und danach die Öffentlichkeit ausführlich informieren.

