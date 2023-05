Eigenes Stück auf der Bühne? Cammerspiele suchen Leipzigs Theater-Nachwuchs

Leipzig. Für das kommende Jahr suchen die Cammerspiele Leipzig nach Projekten und Aufführungen vom lokalen Theaternachwuchs. Das freie Theater werde im Rahmen seines Nachwuchsprogramms bis zu sechs Produktionsplätze für 2024 vergeben, teilte es am Dienstag mit. Ihr Angebot richte sich insbesondere an Menschen, die noch keine Inszenierungen haben und demnach ihre Debütproduktion auf der kleinen Bühne im Werk 2 verwirklichen wollen. Die Bewerbungformulare können bis zum 25. Juni per E-Mail eingereicht werden.

Bewerben können sich alle Nachwuchstalente, die ihren Schaffensmittelpunkt in Leipzig verorten und Stücke aus dem Bereich der Gegenwartsdramatik umsetzen wollen. Generell seien aber alle Formen, Formate, Themen und Inhalte willkommen. „Einzige Bedingung: Auf die kleine Bühne der Cammerspiele sollte die Produktion passen“, hießt es aus dem Theater.

Cammerspiele Leipzig mit Budget und Beratung für den Nachwuchs

Zu jedem vergebenen Produktionsplatz gehörten laut Theater unter anderem ein kleines Budget, organisatorische Unterstützung, dramaturgische Beratung, Probenmöglichkeiten sowie die Mitnutzung technischer Einrichtung. Zudem werde eine mehrjährige Förderung, Begleitung und Professionalisierung angestrebt.

In einem begrenzten Rahmen wolle das Theater auch etablierten Kollektiven oder Einzelpersonen aus ganz Deutschland ermöglichen, in Leipzig zu produzieren – und neue Impulse in die Stadt zu bringen.

