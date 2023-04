Leipzig feiert eine große Radparty auf dem Augustusplatz

Leipzig. Rollschuhbahn und Fahrradparcours, Sportarena und Bike-Parade und dazu Partys und Konzerte: Das alles bietet das dreitägige große Fahrradfest der Stadt Leipzig vom 10. bis 12. Mai 2023 auf dem Augustusplatz – anlässlich des Welt-Radkongresses Velo-city, der zum ersten Mal in Leipzig gastiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Täglich laden von 15 bis 20 Uhr allerlei Aktionsflächen zum Mitmachen ein – und abends verwandelt sich das Gelände in eine Konzert- und Partyarena.

Der Eintritt ist an allen Tag frei. Darauf können sich die Fahrradfans freuen:

Rollschuhbahn

Was im Winter auf Schlittschuhen funktioniert, geht im Sommer auf Rädern! Die Rollschuhbahn vor der Oper wird zum Publikumsmagneten, der Klein und Groß begeistert. Gefahren wird in einer (natürlich von Fahrzeugen beräumten) ­Autoscooter-Anlage mit integriertem Licht- und Soundsystem. Rollschuhe können an allen Tagen ­ausgeliehen werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf vier statt zwei Rädern geht es auf der Rollschuhbahn hoch her. © Quelle: Giordano Aita/AdobeStock

Trentino Pumptrack

Mit dem Trentino Pumptrack setzt das Fahrradfest ein echtes Highlight in Sachen Bike-Action: Der Rad-Parcours mit Bodenwellen, Unebenheiten, Steilkurven und anderen rasanten Herausforderungen bietet aufre­gende und sichere Erlebnisse sowohl für kleine Laufradhelden als auch ­erfahrene Biker.

Geschichklichkeit ist auf dem Pumptrack gefragt. © Quelle: dolomeet.com

TeamsportSachsen Arena

Wer sich auf dem Fahrradfest sportlich betätigen möchte, ist hier genau richtig. Leipzigs führende Sportvereine RB Leipzig, SC DHfK Handball, 1. FC Lokomotive Leipzig, BSG Chemie Leipzig, HC Leipzig, Icefighters und die Sportstadt Leipzig präsentieren sich gemeinsam in einer eigenen Arena. Bei Tischtennis, Handball-Wurfwand, Torwandschießen, Hindernisrennen und Trampolinspringen ist Action garantiert. Höhepunkte hier sind die Maskottchen-Parade am Donnerstag von 17 bis 18 Uhr und die Autogrammstunde mit Spielern und Offiziellen am Freitag von 15 bis 18 Uhr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

LVZ-Bike-Parade

Zu einem Fahrradfest gehört auf jeden Fall auch eine Fahrradtour. Und deshalb geht es am 10. Mai gemeinsam mit den 1400 Teilnehmern der Velo-city-Konferenz auf einen zehn Kilometer langen Rundkurs vom Augustusplatz in den Leipziger Westen und wieder zurück. Hier können sich die internationalen Delegierten überzeugen, wie schön sich die Messestadt aus der Radlerperspektive zeigt. Alle Leipzigerinnen und Leipziger sind eingeladen, mitzufahren. Mittwoch, 18 Uhr ( Streckenführung folgt in Kürze).

Wie hier zur Radnacht (Archivbild) soll es auch zum Fahrradfest eine große Ausfahrt durch die Stadt geben. Bei der LVZ-Bike-Parade radeln auch die Velo-city-Kongressteilnehmerinnen und -teilnehmer mit. © Quelle: Christian Modla

Live on stage: Philipp Dittberner, Venga Venga, Roman Knoblauch und Tom Reichel

Auf der Fahrradfest-Bühne geht die Party ab – und das an ­allen drei Abenden. DJs und Live-Acts unterhalten bis in die Abendstunden. Auch der offizielle Song der Velo-city 2023 wird hier live performt. Diese Acts sind dabei:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Venga Venga Partyshow: Geht es vielleicht noch verrückter? Vermutlich nicht. Das vielleicht ausgeflippteste DJ-Team der ge­samten Nation, Venga Venga, entert gleich am Fahrradfest-Eröffnungsabend direkt nach der Bike­Parade die Live-Bühne auf dem Augustusplatz. Ihre Mission: Die größten Hits der 1990er und 2000er Jahre so richtig abzufeieren. Fehlen darf dabei auf keinen Fall die Comic Dance Crew, eine Animationseinheit in Superheldenoutfits. Echt abgefahren! Mittwoch, 10. Mai, ab 20.30 Uhr

Die Partyshows von Venga Venga sind echt abgefahren. © Quelle: Venga Venga

Rollschuhdisco mit Roman Knoblauch & Tom Reichel: Roman Knoblauch ist wahrlich ein Tausendsassa. Der bekannte Radio und TV-Moderator hat nämlich auch ein feines Händchen für Partymusik und bringt gerne Mal als DJ Bewegung in so manches Tanzbein. Auf dem Fahrradfest sorgt er gemeinsam mit Sänger Tom Reichel für Stimmung. Gemeinsam befeuern sie einen ganzen Abend lang die Rollschuhdisco mit Deutsch-Pop, Discofox und Schlagerperlen. Donnerstag, 11. Mai, ab 20 Uhr

Philipp Dittberner live: Philipp Dittberner gelingt es, in seinen Liedern kaum greifbare Gefühle auf den Punkt zu treffen. Streams in Millionenhöhe bestätigen das Songwriting-Talent des Berliners. Seine Hitsingle „Wolke 4“ wurde vierfach mit Gold ausge­zeichnet und landete auf #1 in den TikTok-Charts, „Das ist dein Leben“ und „In deiner kleinen Welt“ erreichten ebenfalls Gold. Für 2023 hat Philipp Dittberner ein neues Album angekündigt. Das Konzert auf dem Fahrradfest wird präsentiert von Konsum Leipzig. Freitag, 12. Mai, ab 20 Uhr

Singer/Songwriter Philipp Dittberner © Quelle: Jakob Marwein

Mehr Informationen zur Velo-city und zum Fahrradfest stehen auf www.lvz.de/fahrradfest.