﻿Bau von „Quartier Cospuden“ beginnt – Kaufpreise beginnen bei 364.000 Euro

Der Projektentwickler verspricht „dörflichen Charakter“: Am Cospudener See beginnt der Bau des umstrittenen „Quartiers Cospuden“. Schon jetzt soll ein Viertel der 57 Wohneinheiten verkauft sein. Vor allem eine Gruppe interessiert sich laut Projektentwickler für die Wohnungen und Reihenhäuser.

Markkleeberg. Mit dem Bau des „Quartiers Cospuden“ wird ein viel diskutiertes Projekt am Cospudener See realisiert. Die Berliner Propos Projektentwicklung GmbH teilte nun mit, dass der Bau des neuen Viertels in Markkleeberg im Oktober starten soll. Erste Arbeiten haben allerdings schon begonnen, wie sich auf dem Areal im Markkleeberger Stadtteil Zöbigker erkennen lässt: So wurde die Baugrube bereits ausgehoben.